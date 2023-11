Pantaloons: Smo kot gorgonzola. Ni videti dobro, ampak deluje

Glasbeno skupino Pantaloons sestavljajo David Nik Lipovac , Luka Belič , saksofonist, in Aljaž Markežič , suzafonist. Glasbeno so se povezali leta 2016 v zasedbi Chili Bras Band, ki je tri leta pozneje sicer razpadla, fantje pa so še naprej vztrajali, ustvarjali in začeli skladati svoje prve komade.

Karakterno različni, a kot celota delujejo

Čeprav jih druži glasba, jih v resnici zanimajo še druge, popolnoma različne stvari. Luka ima svojo kmetijo 'Freško', kjer goji raznovrstno zelenjavo, Aljaž je programer, David Nik pa glasbenik – v Trstu študira jazz bobne. Prav David Nik naj bi bil glavni 'krivec', da skupina obstaja in da karakterno različni posamezniki delujejo kot celota. Prevzel je tudi mesto menedžerja. Fantje ugotavljajo, da je njihova skupina že prerasla okvirje amaterskega banda, kar pa jim prinaša še dodaten zagon in veselje. Luka je dejal, da so "neobičajni nenavadni pantaloni", Aljaž pa dodal: "Če primerjam s hrano, bi rekel, da smo podobni gorgonzoli: je nenavadno, ni videti, da bo dobro, ni najbolj popularen sir, ampak na koncu še vedno nekako deluje". David Nik je bil pri opisu kratek: "Najboljša žurka ever.""Pantaloons je eden tistih bendov, ki bodo še tako ravnodušno občinstvo vedno spravili na noge in poskrbeli za zabavo," še pravijo.

Za njimi že pester nabor festivalov in nastopov

Kot izbranci Radia Študent so v okviru Klubskega Maratona razdivjali slovensko glasbeno sceno ter s podporo INES#talent 2020 nastopili na festivalu MENT in Liverpool Sound City festivalu. V letu 2021 so natopili na Electric Castle festivalu v Romuniji in na European Youth Event festivalu v Franciji. Leto 2022 je bilo zanje zelo uspešno; v tem letu so izdali svoj prvi album z naslovom Zbounce, v sodelovanju z Mladinskim gledališčem Ljubljana pripravili mladinsko gledališko predstavo Razcufane zgodbe, poleg številnih koncertov v Sloveniji pa so nastopili tudi v Srbiji, Makedoniji, na Madžarskem, Češkem, Nizozemskem, v Belgiji, na Cipru in v Franciji, in sicer na festivalih, kot so Changeover, PIN, Bush, ESNS, Brussels Jazz Weekend in HOP POP HOP. V letu 2022 so bili tudi polfinalisti mreže HEMI Music Awards 2022.

In zakaj še Talenti?

"Zato, da svojo glasbo, ustvarjalnost in performance predstavimo tudi širšemu občinstvu," so iskreno odgovorili na vprašanje, zakaj so se prijavili na Slovenija ima talent. Njihova trenutno največja želja je, da bi zmagali in s tem začeli novo poglavje v njihovih življenjih.

Celotna avdicijska izkušnja se jim je zdela kot nekakšen čustven vrtiljak, na polfinalni nastop pa so se pripravljali, kot so zaupali, "počasi in sigurno". Želijo si prepričati občinstvo, da so iz pravega testa, na celotni poti pa jih podpirajo tudi domači: "Veseli in ponosni so, da nas bodo lahko spremljali prek malih ekranov ... in da bomo preko televizije lahko rekli 'čav mama, čav tata'." In kaj bi z nagrado 50.000 evrov? "Kupili Lukcu dva nova rastlinjaka, šli posnet kak album v boljši studio in par videospotov nam tudi ne bi škodillo ..."