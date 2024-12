Paula in Urša, energični ritmični bombi, ki sta dobili še eno možnost

Paula in Urša, 13-letni najboljši prijateljici, sošolki in sotekmovalki, sta na odru Slovenija ima talent pokazali, da je prijateljstvo resnično najmočnejša vez. Točka, ki sta jo pripravili, se ni izšla po načrtu, vendar sta voditelja Sašo in Peter prepoznala njun trud in stisnila zlati gumb ter jima tako priborila še eno možnost.

"Trenirava ritmično gimnastiko že od četrtega leta v športnem društvu Narodni dom Ljubljana. Skupaj preživiva vsak dan, od zgodnjega jutra do večera," pravita mladi telovadki, ki kljub izjemnemu tempu – trenirata šest dni na teden po skoraj pet ur – navdušeno vztrajata. Na avdiciji sta se predstavili s točko s kiji, ki pa se ni izšla po njunih željah. Žirija je njun trud pohvalila, a opozorila na pomanjkljivo izvedbo. "Imata talent in strast, a vaju je povozila trema," je ocenila Ana Klašnja, medtem ko je Lado Bizovičar dodal: "Točka še ni pripravljena." Tudi Andrej se je strinjal, da vidi željo in talent, a da je bilo neskladnosti preveč. Kljub negativnim glasovom žirantov je sledilo presenečenje – voditelja Peter in Sašo sta ju podprla z zlatim gumbom. "Kakšen preobrat! To je prvič, da je bil zlati gumb uporabljen kot joker," je komentiral Lado. Čeprav nista bili povsem zadovoljni z avdicijskim nastopom, sta ponosni, da sta kljub časovni stiski, ki jo je prineslo usklajevanje šolskih obveznosti in tekmovanj, pokazali srčnost in vztrajnost. "Lahko bi se pripravili bolje, zaradi časovne stiske se nama ni uspelo predstaviti v najboljši luči," priznata. "Bili sva razočarani zaradi odziva žirantov in njihovih komentarjev. Sva pa ponosni nase in seveda hvaležni voditeljema, ki sta videla najin vložen trud in potencial." Prijateljstvo in predanost sta njuni življenjski vodili

Paula in Urša sta članici slovenske ritmične reprezentance. Skozi leta trdega dela razvili neverjetno povezanost. "Ponosni sva, da se vedno podpirava in stojiva ena drugi ob strani, tako v šoli kot na tekmovanjih," pravita. "Vedno in povsod!" V prostem času, ki ga je zaradi napornega urnika zelo malo, si vzameta čas za šolske obveznosti, počitek in tudi za kakšno igrico na telefonu. "Radi pleševa, kot vsaka mladoletnica naju zanima ličenje in urejanje nohtov," dodajata s smehom. In kaj, poleg uspehov v gimnastiki, si še želita? Paula bi postala manekenka, Urša si želi motor.

Njune največje vzornice so najboljše ritmičarke na svetu, v klubu pa ju najbolj navdihuje Alja Ponikvar, ena najuspešnejših slovenskih mladinskih ritmičark. "Podpora staršev je ključna. Tako psihična kot finančna. Najini zlati mamici nama stojita ob strani v vseh trenutkih," z iskreno hvaležnostjo povesta. Hvaležni sta tudi za podporo ostalih deklet v klubu. "Smo zelo povezane," pravita in dodajata, da v šoli njunega športa sicer zaradi veliko odsotnosti ne sprejemajo najbolje. Priprave na polfinalni nastop so potekale vzporedno s pripravami na pomembna tekmovanja. Ob tem se soočata tudi s poškodbami, ki pa ju ne ustavijo. "Najin cilj je navdušiti vse, od žirantov do najinih vrstnikov, in pokazati, kako se da združiti prijateljstvo in tekmovalnost."

