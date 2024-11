Paula in Urša: Energija in predanost na poti do polfinala!

Paula in Urša , energični in vztrajni trinajstletnici, že skoraj desetletje premikata meje mogočega. Ritmično gimnastiko trenirata vsak teden šestkrat, treningi pa trajajo kar med štiri in pol ter pet ur dnevno. Pod budnim očesom ruskih trenerk, ki ju vodijo po strogih načelih tako imenovane ruske vzgoje, si ustvarjata pot k uspehu – in to v ritmu, ki zahteva jekleno disciplino. "In to nama je všeč," pravita enoglasno in samozavestno.

Na odru Talentov sta se pred žiranti Ano, Marjetko, Ladom in Andrejem dekleti predstavili s točko, ki je vključevala zahtevne vaje s kiji, a kljub njuni trdni predanosti in izjemni energiji ni šlo vse po načrtih. Žiranti so se namreč strinjali, da nastop ni bil povsem usklajen. Ana je njun nastop komentirala z besedami: "Imata talent, strast, v nekem trenutku pa vaju je zagrabila panika. Povozila vaju je trema." Tudi Lado je delil svojo oceno, ki je bila nekoliko kritična, a konstruktivna: "Včasih določene točke niso dovolj pripravljene. Za vaju in vajino delo da, točka pa še ni pripravljena. Danes ne." Andrej je prav tako priznal, da njuna točka ni bila tako usklajena, kot bi verjetno morala biti, a ni dvomil v njuno predanost in željo po napredku: "Bilo je preveč delov, v katerih sta bili neskladni, a vidim, da imata željo in talent." Tudi od njega sta prejeli negativen glas.

Ana ju je hotela vseeno nagraditi s spodbudnim da, takrat pa se je zgodil nepričakovan preobrat, ki je na obraza mladih talentov narisal širok nasmeh. Voditelja Peter Poles in Sašo Stare sta pritekla na oder in deklici presenetila vse z zlatim gumbom! "Kakšen preobrat! To je prvič, da je bil zlati gumb uporabljen kot joker," je navdušeno komentiral Lado.