Pela bo kot še nikoli, ker ne želi razočarati Bizovičarja

16-letna Liana Piltz ne skriva želje po zmagi v finalu šova Slovenija ima talent, predvsem pa si želi, da bi se zabavala in da bi ji nastop uspel. "Želim si, da bi šlo vse po načrtih, brez večjih napak. Če bom to dosegla, bom zelo zadovoljna. Najbolj pomembno je, da ne razočaram sebe in Lada. Zmaga bi bila pri tem le še tista češnja na vrhu smetane," je z nasmeškom povedala Liana, ki o svojem nastopu ostaja skrivnostna. "Mislim, da ko je Branko rekel, da sem kot kinder jajček, je imel prav. Veš, da je dober, a ne veš kakšno igračko – presenečenje boš dobil. (smeh) Naj tako velja tudi za moj finalni nastop," je še priznala Liana.

Njene priprave na finalno oddajo so po njenem mnenju takšne, kot morajo biti. "Pojem, pojem in ne boste verjeli, pojem. Šalo na stran, vsak dan intenzivno vadim v mojem skritem kotičku, kjer imam mir in vse potrebno za vajo," prizna dijakinja srednje zdravstvene šole, ki pravi, da nastop v finalu ni mačji kašelj. "Za seboj imam že dva nastopa, vendar pa imam občutek, da je pritisk samo še večji, saj gre le za finalni nastop, kjer bodo vame uprte vse oči. Bojim se, da me bo trema pripeljala do tega, da ne odpojem tako kot znam, a na to ne želim misliti," je še priznala Liana, ki ji samozavest za nastop daje podpora družine, prijateljev in gledalcev."Ponavadi, ko slišim prvi aplavz, se sprostim in v nastopu začnem zares uživati."

Najstnica pravi, da bodo zanjo navijali vsi tisti, ki jim nekaj pomeni in seveda tudi tisti gledalci, ki so bili do zdaj njena podpora. "Hvaležna sem vsem, ki so navijali in glasovali zame – še enkrat hvala, da so me naredili tako srečno. Zmaga v finalu pa bi mi pomenila dvig zapornice na moji glasbeni poti. Ne želim preveč razmišljati o izkoristku zmage, ker me takšno razmišljanje samo izčrpa, zdaj pa potrebujem veliko energije, da bom lahko v finalu zablestela."