Pet novih nastopov – nova težka odločitev

V prvih dveh polfinalnih oddajah se je že predstavilo deset polfinalistov in dobili smo že prve štiri finaliste devete sezone šova Slovenija ima talent. Manjka jih še šest - in dva od teh bosta znana že prav kmalu.

V tretji polfinalni oddaji bo tako na oder stopilo naslednjih pet nastopajočih, ki so v zadnjih tednih pili nastope in bodo poskušali dati vse od sebe, da bi prepričali gledalce in žirijo, da so iz pravega testa za veliki finale. Videli bomo nastope mladega čarodeja, komaj 15-letnega Matriksa (Matic Peljhan), predstavila se bo plesna skupina Sticky, zapel bo Domen Kljun, videli bomo novo plesno točko palestinskega plesalca Ahmeda Kullaba in prisluhnili primorski glasbeni skupini Pantaloons. Katere številke so izžrebali nastopajoči in na katero številko oddate glas za svojega favorita, preverite tukaj.