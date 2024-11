Pet polfinalistov, ki jih čaka boj za finale

V treh polfinalnih oddajah smo dobili že šest talentiranih posameznikov, parov in skupin, ki se bodo na velikem odru Slovenija ima talent borili za zmago. Še štiri vstopnice za finale so na voljo in predstavljamo vam novih pet polfinalistov, ki se bodo borili za dve izmed teh.

V četrti polfinalni oddaji se bodo za dve mesti v finalu, v katerem je prostora le za 10 najboljših te sezone, potegovali Edvard in Frida, ki ju je v polfinale izstrelil Ladov zlati gumb, Luka Markus, Alenka in Klemen, (Duo) Kamikazete in Tia Valentinc. Edvard in Frida 8-letni Edvard in 7-letna Frida sta mala genija, ki sta pred avdicijskim nastopom priznala, da si želita zlatega gumba. Ko ju je Lado Bizovičar vprašal, zakaj sta prišla v oddajo Slovenija ima talent, je osemletnik samozavestno povedal: "Ker imava talent. Talent imava v matematiki, v šahu sem jaz viceprvak v Sloveniji do deset let, Frida pa je državna prvakinja v kategoriji do osem let. Imava talent v programiranju. Oba sva pretekla polmaraton. Oba sva zelo dobra v številu pi: lani sem si jaz zapomnil 1511 decimalk ..." Izvedla sta zahteven šahovski trik, pri katerem je Lado govoril kombinacije, Edvard je računal, Frida premikala šahovske figure ... Žirante sta pustila brez besed in na koncu je Lado naredil točno to, kar si je Edvard najbolj želel: pritisnil je zlati gumb, ki ju je poslal neposredno v polfinale. Le kaj pripravljata za polfinale?

Edvard in Frida FOTO: POP TV icon-expand

Luka Markus Luka Markus, ki je že leta 2008 začel nastopati z Briljantino in je svoj debi doživel z nastopom pred 6.000 ljudmi, je prišel na oder Slovenija ima talent poskusit nekaj novega. Diplomirani glasbeni igralec, ki je svoje znanje izpopolnjeval na prestižni univerzi Guildford School of Acting v Veliki Britaniji, hrepeni po malce drugačni karieri, kjer ne bo le 'Luka, ki nastopa v muzikalih'. 36-letnik je na avdiciji navdušil s pevsko-igralskim kabarejskim nastopom. S štirimi da se je uvrstil v polfinale, glede katerega pa ostaja skrivnosten: "Ne bom sam na odru. Malo več znam pomigati. Ostaja moja muzikalna nota. Več pa ne izdam."

Luka Markus FOTO: POP TV icon-expand

Alenka in Klemen Sestra in brat, 18-letna Alenka in leto mlajši Klemen, nastopata kot duet. Na avdiciji je Klemen zaigral na klavir, Alenka zapela, nato se ji je Klemen še pridružil pri petju. Žirante sta presenetila, ko sta dejala, da si želita nastopati predvsem za hotelske goste oziroma na kakšni terasi, češ da imata rada intimno publiko, na kar se je prvi odzval Lado: "Vidva sta taka ... sebičneža. Zakaj bi kdo hotel nastopati na malih odrih, ko pa imata talenta, glasu in izraznosti več kot marsikateri slovenski glasbenik. Pejta v rit." S štirimi da sta napredovala v polfinale, v katerem si želita znova navdušiti z glasom in energijo.

Alenka in Klemen FOTO: POP TV icon-expand

(Duo) Kamikazete (Duo) Kamikazete so skupina, ki prihaja iz Nove Gorice in jo sestavljajo dekleta, stara od 18 do 25 let. Izvedla so artistično točko, ki se je zaključila s spektakularnim spustom. V točki so dekleta združila vsa čustva, s katerimi se sooča veliko sodobnih žensk. Žirante je skupina navdušila z izraznostjo in natančnostjo pri izvedbi izpiljene točke. S štirimi da so se uvrstile v naslednji krog in polfinale, na kar se mlade umetnice intenzivno pripravljajo, predvsem pa pilijo vse podrobnosti, da bo nastop tudi varen.

Duo Kamikazete FOTO: POP TV icon-expand

Tia Valentinc Tia Valentinc je 18-letno dekle iz okolice Krškega, ki je šest let igralo kitaro v glasbeni šoli in se uči petja. Pravi, da je že velikokrat stala na odru, a da ji še manjka samozavesti in se bori s tremo. "Trema je grozna in premalo verjamem vase," je zaupala na avdiciji, kjer je navdušila z izvedbo Hallelujah, ko je do izraza prišel njen močan glas, ki žirantov ni pustil ravnodušnih. Štirje da so jo pospremili v naslednji krog, za polfinale pa vadi še zadnje detajle, da bo nastop karseda popoln in bo z njim čim več gledalcev prepričala, da glasujejo zanjo.

Tia Valentinc FOTO: POP TV icon-expand