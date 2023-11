Pet polfinalistov v boj za dve vstopnici v finale

V preteklih polfinalnih oddajah se je izmed 15 nastopajočih le 6 uvrstilo v veliki finale devete sezone šova Slovenija ima talent. To nedeljo bo na oder stopilo še pet nastopajočih, ki so z nastopi prepričali v avdicijskih oddajah. Odločitev, kdo naj napreduje v naslednji krog, bo tokrat še težja, saj bo treba izbirati med petimi izjemno raznolikimi točkami.

Zapeli bosta Ajda Stina Turek in Maria Sofia Tovar Brčić. Obe sta v avdicijski oddaji navdušili z izjemnim glasom. Ajda je na odru Talentov že stala in je živi dokaz, da se s trudom, trdim delom in vztrajnostjo lahko premika gore. Nešolana pevka Maria Sofia je tokrat prvič zbrala pogum, da se je izpostavila pred vso Slovenijo in s svojih glasom prevzela žirante in občinstvo. Niki Kneževič si je mesto v polfinalu priboril z dodelanim čarodejskim nastopom, nekaj izjemnega pa bojda pripravlja tudi za polfinalni oder. Matjaž in Tina – Arbadakarba sta prav poseben par, ki je s cirkuško točko poskrbel za izjemno vzdušje v studiu in pritegnil pozornost občinstva in žirantov, za polfinale pa pripravljata nekaj edinstvenega. Tudi plesalo se bo. Nastopil bo komaj 10-letni Viktor Gasiunas, deček ukrajinskega rodu, ki je dobesedno osupnil z breakdance točko. Za polfinale pripravlja točko, s katero želi pokazati nekaj drugačnega, še vedno pa ostati zvest svojemu slogu. Katere številke so izžrebali nastopajoči in na katero številko oddate glas za svojega favorita, preverite tukaj.