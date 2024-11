Peter in njegov Oskar pripravljata točko, ob kateri boste trepetali

Na avdiciji šova Slovenija ima talent se je predstavil nepozaben tandem, ki ga sestavljata Peter Flegar in njegov zvesti spremljevalec, čivava Oskar. Po 13 letih nerazdružljivega prijateljstva sta Peter in Oskar pokazala, kaj pomeni nepopustljivost in moč volje, saj za njima stoji zgodba, ki je ganila tako žirante kot gledalce.

"Z Oskarjem sva skupno pot začela pred 13 leti, ko se je skotil sosedi in sem se vanj zaljubil na prvi pogled. Od takrat sva neločljiva, saj počneva vse v življenju skupaj," je povedal Peter. Lansko leto ju je doletela huda nesreča, ko ju je zbil avto. Pogumni kuža Oskar je skoraj izgubil življenje, a je kljub vsemu ostal borec. "Ker naju je leto dni nazaj zbil avto, je Oskar skoraj izgubil svoje življenje, a se je boril do konca, brez izgovorov," je pojasnil Peter in dodal, da je prav ta dogodek navdihnil njuno ime Tandem brez izgovorov. Oskar je ostal brez tačke, a neomajna volja mu je kljub starosti pomagala, da je znova živahen.

Peter dela kot oskrbnik živali v živalskem vrtu in svojo službo opisuje kot sanjsko. "Če bi me kot petletnika vprašali, kaj si želim v življenju početi, bi odgovoril, da želim biti prav oskrbnik," je dejal in dodal, da ima vseeno rad tudi kreativnost, zato se je odločil za nastop na Slovenija ima talent.

Točka Petra in njegovega štirinožnega prijatelja Oskarja na avdiciji je bila dih jemajoča. Peter je bil vklenjen in zaprt v stekleno krsto, iz katere se je moral rešiti, preden bi mu zmanjkalo časa. Žiranti so ob izjemni izvedbi ostali brez besed, publiki pa je zastal dih. K sreči ima že nekaj izkušenj s podobnimi triki, tako da je točko razbil na segmente in je bilo vaditi potem nekoliko lažje.

Peter priznava, da mu v življenju največ pomenita svoboda in ustvarjanje, s svojim delom pa si želi doseči ljudi po vsem svetu. "Na odru tvegam svoje življenje. Če pevec zapoje napačno noto ali plesalec naredi napačen korak, ga to lahko stane samo celostne slike rutine. Če napako naredim jaz, to lahko odloča med življenjem in smrtjo," je odkrito povedal. Telo ima sicer prekrito s številnimi tetovažami. "Imam ogromno tetovaž. Načeloma vsaka predstavlja kakšen citat iz filma, ki mi veliko pomeni in je nekakšen življenjski moto," je zaupal. Navdih mu daje mama, ki mu je vedno pokazala, da dobrota v svetu obstaja, njegova največja želja pa je turneja po svetu in uspeh v šovbiznisu.

