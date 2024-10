Peter o prometni nesreči: Psička Oskarja je skoraj presekalo na pol

Voznik ni ustavil, da bi vprašal, če sta v redu ali če rabita pomoč. "Ker sem vedel, da so pomembne minute, če ne kar sekunde, sem pograbil Oskarja, sedel v naslednji avto, ki je pripeljal mimo, čeprav nisem niti vedel, kdo je za volanom. Šlo se mi je samo za to, da čimprej pridem do živalske urgence, ker sem vedel, da življenje mojega najboljšega prijatelja visi na nitki."

Kot se spominja, je neznanki, v katere avto je sedel, celo pot ponavljal: "Samo pelji, samo pelji." Oskar je med potjo menda kar trikrat izgubil zavest. "Sem že mislil, da je poginil, vendar se je boril ter vsakič prišel nazaj do zavesti. Po 15 minutah smo pridrveli do urgence, kjer smo dobesedno na vratih ujeli celotno ekipo veterinarjev, ki so se pravkar odpravljali iz službe, vendar so se samo obrnili in oddrveli v operacijsko, ko so videli, kaj se je zgodilo. Sledile so resnično hude in nemirne ure čakanja, da sem izvedel, kakšna bo Oskarjeva usoda." Po nekaj urah je izvedel, da je v kritičnem stanju. "Povedal mi je, da je Oskar preživel operacijo ter da še nikoli ni videl tako majhnega psa, ki bi se tako srčno boril za življenje. Sprednja tačka je bila izgubljena, a pomembno je bilo, da se je Oskar izmazal iz najhujšega." Oskarja je obiskal takoj, ko je lahko, in ga tesno stisnil k sebi. "Celega me je poljubčkal, kot da bi hotel dejati, da bo vse v redu, in me s tem tudi pomiriti," se je še raznežil ob spominu na trenutek, ko je izvedel, da se bo njegov kužek izvlekel.