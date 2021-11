Peter Poles bo tudi drugi polfinale gledal z domačega kavča

Drugi polfinalisti osme sezone priljubljenega šova Slovenija ima talent so več kot pripravljeni, da nocoj ob 20. uri pokažejo, kaj so pripravili za svoje nove nastope. Kako so nadgradili svoje talente, pa bo z domačega kavča gledal tudi voditelj Peter Poles.

Druga polfinalna oddaja priljubljenega šova Slovenija ima talent bo nocoj servirala nastope šestih Talentov, ki se bodo borili za vstopnico za veliki finale. Večer bo odprla ženska pevska skupina Ain't Harmony, ki je na Plesu žogic, kjer določajo vrstni red nastopajočih, izžrebala zaporedno številko ena. Drugo mesto si je izžrebala mojstrica obroča Maša Ferme, za njo pa bo kot tretja nastopila Lara Žgajnar, ki bo v drugem polfinalnem večeru nastopila namesto plesne skupine MisFits, ki zaradi okužbe med plesalci ne bo nastopila. Četrta bo nastopila dobitnica Brankovega zlatega gumba, kraljica preobleke Jenna D, peta po vrsti bo z glasbo očarala električna violinistka Maša Golob, kot zadnji pa bo nocoj nastopil glasbenik Marko Stanković. icon-expand Peter Poles in Sašo Stare FOTO: Damjan Žibert Drugo polfinalno oddajo pa si bo – tako kot prvo prejšnjo nedeljo – z domačega kavča ogledal tudi sovoditelj šova Peter Poles: "Takale prisilna bolniška res ni luštna, ker se v bistvu sploh ne počutim bolan in ker bi si res želel skupaj s talenti doživljat njihove vrhunce ter jim pomagal pri nastopih. A nimaš kaj, tole nedeljo še spustim, pol pa spet na puno!" je za naš portal povedal Peter Poles, ki bo nocoj tako stiskal pesti za vse polfinaliste. Vse pretekle sezone na VOYO. Ne zamudite druge polfinalne oddaje šova Slovenija ima talent, nocoj ob 20. uri na POP TV. icon-expand