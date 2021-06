'99 odstotkov talentov bi se vrnilo na naš oder'

'To be eno 'fajn' sodelovanje'

Peter, ki mora v voditeljski vlogi trenutno 'sanjska dekleta' obvladovati sam, je povedal, da se sodelovanja s Sašem veseli: "Pričakujem, da bo to eno 'fajn' sodelovanje, ker je Sašo tak 'odbitek', veseljak. Večkrat sva se že dobila na pijači, tako da se začenjava bolje spoznavati. Videla bova, kam naju bo to odneslo," je povedal priljubljeni voditelj in poudaril, da gre pri tem za timsko delo, ki se ga bosta s Sašem lotila skupaj: "Čim več bova poskusila narediti sama – pripravila bova tekste, ki jih bova govorila, kajti takrat, ko te stvari narediš sam, si z dušo in telesom veliko bolj pri stvari. Zdi se mi, da sva si v določenih stvareh zelo podobna, po drugi strani pa dovolj različna, da bova imela v situacijah različne poglede, in to bo tisto, kar jih bo naredilo zanimive, privlačne, vesele."

Sašo bo vodenje oddaje prevzel drugo sezono zapored, a pravi, da se letos, prav zaradi sodelovanja s Petrom, ki oder Talentov že dobro pozna, počuti, kot da v to vlogo stopa prvič: "Prejšnjo sezono sem oddajo vodil skupaj z Domnom, ki je bil tudi relativno nov, zato se na nek način letos počutim kot novinec, ker je Peter vodil kar štiri sezone, že od samega začetka." Sašo se je morda ob Domnu Valiču res počutil sproščeno, a v prvi polfinali oddaji Slovenija ima talent se je soočil z začetniško tremo, ko se je začel zavedati, da ta poteka v živo:"Vsi so mi govorili, da je to nekaj čisto drugega od tega, česar sem vajen. Miril sem jih, da tudi moji stand up in ostali nastopi potekajo v živo. Potem pa sem bil deset minut pred začetkom oddaje preznojen, kot nisem bil še nikoli. Spomnim se samo, kako so se odprla vrata – in vse se je začelo."