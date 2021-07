Peter Poles razkril svojih 'najljubših 10' in na Talente povabil vse, ki še omahujejo

Priljubljeni voditelj je ob koncu videoposnetka k sodelovanju povabil vse skrite talente, ki še zbirajo pogum in ki jim je enoletni koronski premor ponudil priložnost za vajo in urjenje svojih veščin. "Vem, da si to želite. Mnogi imate ogromno nekih sposobnosti, ogromno nekega znanja, samo malo vam morajo zrasti ..." in s tem nakazal, da je potrebnega kar nekaj poguma, ki je na koncu zagotovo nagrajen, ter nadaljeval: "Recite si, dajmo zdaj to pokazat, čas je pravi – eno leto niste delali nič – jaz verjamem, da vam bo to odprlo neka nova obzorja, tudi zapeljalo na eno življenjsko pot, ki je mogoče nikoli niste pričakovali, tako da v vsakem primeru bo to dobra izkušnja."