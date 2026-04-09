Slovenija odločila 2026 Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Slovenija ima talent

Peter Poles uradno predal voditeljsko mesto Melani Mekicar

Ljubljana, 09. 04. 2026 17.19 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
K.A. Taya Damjan
melani mekicar, sašo stare, peter poles

Sašo Stare in Peter Poles sta kar nekaj let skupaj vodila oddajo Slovenija ima talent. Postala sta utečen tandem, predvsem pa dobra prijatelja, ki sta med ustvarjanjem oddaje skupaj tudi jedla kremšnite in šla celo skupaj v fitnes. Njuno sodelovanje se zaključuje, prijateljstvo ostaja in drug drugemu bosta še vedno na voljo za nasvete. Z njima smo se pogovarjali o spominih na oddajo, Peter pa je na koncu svoje voditeljsko mesto tudi uradno predal Melani.

Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

Peter Poles je bil dolga leta priljubljen voditeljski obraz Talentov in, če se malo pošalimo, je začel še z lasmi, odšel pa brez njih. A na oddajo in snemanje ima sam zelo lepe izkušnje. "Lepo obdobje je bilo. Mislim, da smo zaključili ravno po desetih skupnih letih in zato se mi zdi primerno, da se gre naprej," je dejal Peter, ki je oddajo vodil sedem sezon. "Sedem je zelo lepa številka, zame tudi srečna, zato se mi je zdaj sploh zdelo primerno, da se poslovim." Ostaja pa voditelj oddaje Na lovu in da bi ga ljudje gledali kar šestkrat na teden, se mu zdi enostavno preveč. "To mi je bilo glavno vodilo," je dodal.

Sašo Stare in Peter Poles sta dolga leta skupaj vodila Slovenija ima talent.
FOTO: POP TV

Kako je novico, da s Petrom ne bosta več sodelovala, sprejel Sašo Stare? "S Perotom sva se zelo ujela, zelo dobro mi je bilo delati z njim in zelo ga bom pogrešal. Najprej sem imel žalostne trenutke, ko sem otožno gledal skozi okno na deževno Ljubljano, potem sem pa izvedel, da prihaja nov obraz in sem se tega razveselil," je dejal Sašo.

Preberi še Nov voditeljski par Slovenija ima talent sta Melani Mekicar in Sašo Stare

Zdaj se bosta videla manj kot običajno, a ko se srečata, ne živita v preteklosti, temveč se veselita prihodnosti. "Spominov še ne obujava, sem ga pa zdaj prosil za nasvet," je dejal Sašo, ki se zelo veseli, da bo ob njem zdaj voditeljica. Tudi Peter je prepričan, da je to odlična popestritev: "Spomini ostajajo, tudi skozi oddajo sva namreč rasla skupaj. Ko začneš sodelovati, si zastaviš neko skupno pot, ki se z leti seveda spreminja in to vidiš šele kasneje. Prepričan sem, da bo z novo voditeljico vse skupaj super. Zelo sem vesel, da bo ob Sašu Melani, ker se mi zdi, da bo ženska energija dala poseben 'draž' celotni oddaji, pa tudi Sašo bo imel drugačno vlogo."

Nekdanja voditelja oddaje Slovenija ima talent v 10. sezoni.
FOTO: Urša Premik

V času sodelovanja sta Peter in Sašo postala dobra prijatelja, najbolj pa se spominjata svojih skupnih napak. Ko sta se recimo zmotila pri vodenju in so morali to reševati. "Najbolj mi bodo v spominu ostala skupna kosila. Ko smo vse povadili, potem smo šli na kosilo in se dogovorili, da je treba vse spremeniti. To so bile stvari, ki smo jih spreminjali zadnji trenutek," je zaupal Pero in dodal, da sta bila s Sašom načeloma zelo usklajen tandem, ki se je znal dopolnjevati in v zahtevnih primerih rešiti situacijo. "Jaz bom pogrešal to, da sva se večkrat na teden klicala po več ur, ko sva delala scenarij," je povedal Sašo. Ob tovrstnem kreativnem ustvarjanju sta se tudi družila, jedla kremšnite, Pero ga je celo povabil v fitnes, a se pri Sašu takšno 'ustvarjanje' ni obdržalo.

Ob koncu intervjuja je Peter, povsem nenačrtovano, svoje voditeljsko mesto uradno predal Melani. Kako je bilo to videti? Preverite v spodnjem videu.

slovenija ima talent sašo stare peter poles melani mekicar nov voditeljski par zabava slovo 11. sezona

Glasujte za svojega favorita v polfinalnih oddajah Slovenija ima talent!

Se še spomnite nastopa Melani Mekicar na Talentih?

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
09. 04. 2026 18.35
Zalubu se bo.
mojcd
09. 04. 2026 18.13
Novica leta, koga briga?
