Peter Poles uradno predal voditeljsko mesto Melani Mekicar

Peter Poles je bil dolga leta priljubljen voditeljski obraz Talentov in, če se malo pošalimo, je začel še z lasmi, odšel pa brez njih. A na oddajo in snemanje ima sam zelo lepe izkušnje. "Lepo obdobje je bilo. Mislim, da smo zaključili ravno po desetih skupnih letih in zato se mi zdi primerno, da se gre naprej," je dejal Peter, ki je oddajo vodil sedem sezon. "Sedem je zelo lepa številka, zame tudi srečna, zato se mi je zdaj sploh zdelo primerno, da se poslovim." Ostaja pa voditelj oddaje Na lovu in da bi ga ljudje gledali kar šestkrat na teden, se mu zdi enostavno preveč. "To mi je bilo glavno vodilo," je dodal.

Sašo Stare in Peter Poles sta dolga leta skupaj vodila Slovenija ima talent. FOTO: POP TV

Kako je novico, da s Petrom ne bosta več sodelovala, sprejel Sašo Stare? "S Perotom sva se zelo ujela, zelo dobro mi je bilo delati z njim in zelo ga bom pogrešal. Najprej sem imel žalostne trenutke, ko sem otožno gledal skozi okno na deževno Ljubljano, potem sem pa izvedel, da prihaja nov obraz in sem se tega razveselil," je dejal Sašo.

Zdaj se bosta videla manj kot običajno, a ko se srečata, ne živita v preteklosti, temveč se veselita prihodnosti. "Spominov še ne obujava, sem ga pa zdaj prosil za nasvet," je dejal Sašo, ki se zelo veseli, da bo ob njem zdaj voditeljica. Tudi Peter je prepričan, da je to odlična popestritev: "Spomini ostajajo, tudi skozi oddajo sva namreč rasla skupaj. Ko začneš sodelovati, si zastaviš neko skupno pot, ki se z leti seveda spreminja in to vidiš šele kasneje. Prepričan sem, da bo z novo voditeljico vse skupaj super. Zelo sem vesel, da bo ob Sašu Melani, ker se mi zdi, da bo ženska energija dala poseben 'draž' celotni oddaji, pa tudi Sašo bo imel drugačno vlogo."

Nekdanja voditelja oddaje Slovenija ima talent v 10. sezoni. FOTO: Urša Premik