Peter Vode: Tudi jaz se spomnim vreščečih oboževalk

"Veliko je megle, ker sem bil star 14 let in se veliko ne spomnim, se pa spomnim določenih trenutkov. Reicmo na odru se spomnim, ko smo v Tivoliju imeli trenutek, ko mi je koreograf Miha Krušič rekel 'Zdaj pa na tej točki dvigneš roke' in sem to naredil in so vsi začeli ploskati in sem se čudil, kaj je to za ena magija. To mi je bilo všeč, pa tudi spoznal sem ogromno ljudi, s katerimi se še danes redno srečujem. Med drugim z Majo Keuc, Julijo Kramar, Rokom Piletičem, tudi Luko Basijem," je v novi epizodi oddaje POPIN: Slovenija ima zvezde povedal Peter Vode, ki se je skupaj z nami spomnil trenutkov iz prve sezone šova Slovenija ima talent.