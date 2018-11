Pevec inoT o težkem otroštvu, odvisnosti in toksični zvezi

Doma njegove umetniške žilice niso negovali

"Vedno sem bil malce drugačen otrok, drugačen od vseh ostalih. Rad sem imel umetnost in pri tem tudi bil zelo dober. Raje sem ostajal doma in risal, pisal, gradil različne stvari, kot pa da bi šel na ulico in se tam igral z otroci iz vasi. Otroci so bili takrat precej kruti do sovrstnikov," je za 24ur.com povedal inoT in dodal, da je v začetku otroštva zelo užival, saj se ni osredotočal na nič negativnega, umetnost pa ga je pomirjala: "Takrat sem doživel svojo prvo umetnostno eksplozijo." A čeprav je bil dober umetnik, tega doma niso znali ceniti. Doma je bil bolj pomemben šport, šola in kasneje služba. "Vedno sem iskal odobritev okolice in družine in nikoli nisem cenil svojega dara," je povedal Španec in dodal, da sej je predolgo osredotočal na stvari, ki ga niso osrečevale: "Takrat so me vrstniki tudi nadlegovali. Nisem vedel, kam sploh spadam, tako da sem se prelevil v še bolj čudnega najstnika."

Srednja šola: paleta čustev in osebnosti

Ko je vstopil v srednjo šolo, pa je končno spoznal skupino ljudi, ki so ga cenili zaradi njegove kreativnosti in občutljivosti. "To je bila iskrica, ki sem jo potreboval, da je plamen, imenovan inoT, začel goreti močneje kot prej. Malo po malo sem se začel osredotočati na umetnost in glasbo. Spremenil sem svoje življenje v nekaj, česar v naši mali vasi še nisem videl. Iz tega obdobja imam ogromno anekdot, tako dobrih kot slabih, ampak brez dvoma se je takrat začel koncept, imenovan inoT."

Njegovo prerojstvo se je združilo z najstniškimi hormoni in, kot se je izrazil, je takrat izgubil občutek za realnost: "Odnos s starši se je začel slabšati in razpadati. Uteho pa sem iskal v drogah. Nekega dne pa BUM! Glava mi je govorila, da je dovolj."