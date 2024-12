Plac: V finale gremo 'all in'

"Občutki so nerealni, nekako v tistem trenutku kar ne veš, kako zares odreagirati! Najbrž so v paketu z utrujenostjo potem solze tiste, ki nekako povzamejo celoten vihar čustev," je dejala Tjaša , ki je čustva na odru opisala kot mešanico olajšanja, hvaležnosti, ponosa, ljubezni in vzhičenosti.

Kot mentorica je v uvrstitvi v finale videla še globlji pomen: " Meni osebno je to predvsem potešilo željo, da svojim plesalcem povrnem za vse, kar so vlagali v to točko, vame in vse do zdaj. Nikoli niso dvomili v proces in vedno so verjeli, da nam lahko uspe. In nam je!"

Priprave na finale v polnem teku

Za Plac Tjaša pravi, da to ni zgolj plesna skupina. Je skupnost, ki diha kot eno. "Naša skupina si zasluži zmago, ker je vsak korak, ki ga pokažemo na odru, rezultat desetletja zaupanja in skupnih zgodb. Skupaj zgradimo vse, kar plešemo, kar žari iz nas in kar na odru res smo," je poudarila Tjaša. Dodala je, da zmaga ne bi bila le njihova, ampak bi deloma pripadla tudi njihovim bližnjim: "Za to zgodbo ne dihamo le plesalci, ampak cele družine in širši krog ljudi. Do zdaj smo pokazali veliko srce, strast, brezpogojno predanost in neizmerno željo. Za finale smo pripravili nekaj čisto drugačnega in resnično gremo v boj za zmago!"

Na točko se pripravljajo po preverjenem postopku: "V to gremo 'all in', izkoristimo vsako uro, ki jo lahko skombiniramo. Žal pa teh ur ni ravno veliko, saj je treba uskladiti 30 ljudi, ampak tu pa potem zares zažari in se pokaže naša dolgoletna skupna pot, saj smo finalno točko naredili v enem samem treningu. Resnično smo utečena ekipa, ki zna stisniti, ko je treba."

Sanjajo o suhem in toplem prostoru

Če zmaga pripade Placu, bo nagrada usmerjena v izboljšanje pogojev, v kakršnih trenirajo. "Končno bi Plac lahko dobil podobo, ki si jo zasluži, in plesalcem zagotovil celostno izkušnjo. Trenutno treniramo v staromeščanski stavbi, kar prinaša izzive, še posebej pozimi. Suh in topel prostor skozi celo sezono bi bil čudovit, pa tudi prava garderoba bi prav prišla," pove Tjaša in doda, da bi si z denarjem od nagrade lahko končno uredili in razširili svoje plesne prostore. "Ter v Placu naredili plac tudi za vse nove plesalce," se še nasmehne.

Na odru se počutijo kot doma

Tjaša pravi, da skupina obožuje oder Talentov. "Vsi krogi so nam bili res v veselje in spomini na nastope so fenomenalni. A najtežja je bila avdicija, saj smo takrat prvič stopili na ta oder. Zdaj smo že domači in je samo še žurka!" dodaja z nasmeškom. "Mi pridno treniramo, se pripravljamo, spoštujemo izkušnjo in jo jemljemo resno. Več res ne moremo narediti."

In najlepši spomin skupine? Tisti trenutek, ko so prvič vstopili v studio, in nepozabna izkušnja v polfinalu, ko so prejeli največ glasov publike, izstreli Tjaša. "Kakšna čast in veselje!" Tjaši se je sicer v spomin najbolj vtisnil komentar Andreja z videa, ki so ga prvič videli, ko so nastopili v polfinalu pred nastopom. "Tako zelo samozavestno nas je poslal v polfinale, kar res je prelepo to slišati od tako dobrega plesalca, kot je on. Predvsem pa se zdaj vse najlepše stvari ne dogajajo na odru, ampak za njim. Starši so tako zelo ponosni in srečni. Otroci kar ne morejo verjeti in jaz sem vsakič znova presenečena, kaj vse ustvarjamo skupaj. Prelepo je."

Sprejmejo vsakogar, ki ima željo

Tjaša pravi, da je Plac sicer odprt za vse, ki si želijo plesati. "Dobrodošel je vsak, ki izkaže interes in sprejme obveznosti. Ne čutim, da bi imela pravico nekomu odvzeti priložnosti zaradi pomanjkanja talenta. Vse se da, če se hoče," poudari. "Da si del naše ekipe, moraš imeti veliko željo in družino, ki razume, da uspeh zahteva trdo delo. Tudi za šov recimo nismo imeli nobene avdicije, nikomur nisem rekla ne."

Vsem, ki imajo talent, tako sporoča: "Prijavite se! Ekipa oddaje je zakon, celoten proces je prijeten in nekaj, kar ne moreš doživeti drugje. Če imaš talent in bi ga rad delil s Slovenijo, ne vidim razloga, zakaj ne bi šel. Naša zgodba je nepozabna in upamo, da se tako tudi zaključi."