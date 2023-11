Ples kroglic: kakšne so glasovalne številke nastopajočih v drugem polfinalu?

Talenti drugega polfinala so v Plesu kroglic izžrebali svojo glasovalno številko. Katero številko si je želel določen nastopajoči in ali jo je dobil? Preverite v videu spodaj!

Žiranti šova Slovenija ima talent, Lado Bizovičar, Andrej Škufca, Ana Klašnja in Marjetka Vovk, so po težkem razmisleku izbrali 25 polfinalistov letošnje sezone, sedaj pa je njihova usoda v rokah vas, gledalcev, in vseh, ki boste glasovali. Prav vi lahko odločite, kdo izmed petih si zasluži mesto v finalu. Za svojega favorita že lahko glasujete na tri različne načine. Uporabite lahko stacionarni telefon, mobilni telefon ali pošljete SMS-sporočilo. Glasovanje poteka vse do nedelje, ko bosta konec oznanila voditelja Peter Poles in Sašo Stare.