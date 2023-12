Ples kroglic: kakšne so glasovalne številke nastopajočih v finalu?

Po petih polfinalnih oddajah, v katerih se je predstavilo 25 polfinalistov, ki so jih izbrali žiranti Lado Bizovičar, Andrej Škufca, Ana Klašnja in Marjetka Vovk, smo dobili deset finalistov. Kdo bo imel možnost, da se poteguje za zmago in osvoji denarno nagrado, so z glasovanjem izbrali gledalci. Med najboljših 10 so se uvrstili pevka Nina Sirk, predstavnici cirkuške šole Cirkus Star Valentina in Ajda, pevec Jure Kotnik, akrobatski duo Acro Connection (Alja in Matjaž), plesalec Ahmed Kullab, pevec Domen Kljun, cirkusanta in čarodeja Arbadakarba (Tina in Matjaž), pevka Maria Sofia Tovar Brčić, harmonikarica Špela Šemrl in plesalka Tatjana Gajanović.