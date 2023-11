Ples kroglic: kakšne so glasovalne številke nastopajočih v tretjem polfinalu?

Pred nami je tretja polfinalna oddaja devete sezone Slovenija ima talent, na odru pa se bo za finale potegovalo pet izjemnih talentov: Sticky, Pantaloons, Matriks, Domen Kljun in Ahmed Kullab. Nastopajoči so si glasovalne številke že izžrebali, vi pa lahko glasujete že od tega trenutka, pa vse do nedelje, ko bosta konec glasovanja najavila voditelja Sašo Stare in Peter Poles v prvi polfinalni oddaji Slovenija ima talent. Glasovanje vam lahko prinese tudi 1000 evrov nagrade!

Zamujene oddaje si lahko ogledate na VOYO. Tudi polfinalisti tretjega polfinala so v Plesu kroglic izžrebali svojo glasovalno številko. V videu preverite, katere številke so izžrebali in ali so z izidom zadovoljni! V nedeljo nas čaka že tretja polfinalna oddaja priljubljenega šova Slovenija ima talent. Žiranti Lado Bizovičar, Andrej Škufca, Ana Klašnja in Marjetka Vovk so po težkem razmisleku izbrali 25 polfinalistov letošnje sezone, sedaj pa je njihova usoda v rokah vas, ki boste glasovali. Prav vi lahko odločite, kdo izmed petih si zasluži mesto v finalu. Za svojega favorita že lahko glasujete na tri različne načine. Uporabite lahko stacionarni telefon, mobilni telefon ali pošljete SMS-sporočilo. Glasovanje poteka vse do nedelje, ko bosta konec oznanila voditelja Peter Poles in Sašo Stare. PREBERI ŠE Glasuj za svojega favorita in osvoji 1000 evrov! V petih polfinalnih oddajah boste gledalci glasovali za svoje favorite, ki se bodo v finalni oddaji potegovali za naslov zmagovalca devete sezone šova Slovenija ima talent. Z glasovanjem se vsak teden potegujete za 1000 evrov. icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right