'Ples v Sloveniji je na vrhunskem svetovnem nivoju'

Aljoša Mördorfer, trener plesne skupine Spectrum, je za 24ur.com povedal, da se plesalci že intenzivno pripravljajo na polfinalno oddajo, kjer bodo predstavili še svojo drugačno umetniško plat – prav vsak od članov se namreč ukvarja še s čim. "Za polfinale lahko pričakujete nekaj novega, ne predstavljamo se le kot plesalci, temveč kot umetniki. Videli boste tudi druge zvrsti umetnosti, glasbo smo ustvarili sami, prikazali pa jo bomo skozi gib, tako kot jo vidimo mi," je povedal za naš portal in dodal, da treningi kljub velikemu številu ne predstavljajo ovir, saj so plesalci navajeni delati tudi z večjimi skupinami, kot je njhova. "Tudi otrokom ni problem zdržati celotnega treninga ter biti 150 % prisotni, saj imajo jasno zastavljen cilj, hrkati pa jih motivacija žene dalje. Je pa res, da so občasno vseeno malce naporni, saj jih hitro 'odnese', toda se znajo hitro umiriti in nadaljevati z delom," je še dodal.

Kar se samih plesnih idej tiče, Aljoša pravi, da je on idejni vodja, da pa vedno posluša svoje plesalce in sprejema njihove predloge.

In kaj meni o plesnem stanju v Sloveniji? Aljoša slovenski ples pohvali in pravi, da je ta na vrhunskem svetovnem nivoju, da pa se žal moderni plesalci umetniško ne morejo tako izražati v okviru raznih gledališč. Dodaja, da so Slovenci v okviru zveze IDO (Mednarodna plesna zveza, op. a.) med najuspešnejšimi in najštevilčnejšimi na svetu.