Plesalec Kostja: od Talentov do Evrovizije, videospotov in muzikala

Plesalec Kostja Komel Nardin se je širši javnosti predstavil v osmi sezoni šova Slovenija ima talent , kjer se je prebil do polfinalnega odra in navdušil s svojo energijo, nasmehom in plesnimi koraki. Po šovu se je njegovo življenje spremenilo. "Ja, vsekakor je bil velik preobrat v življenju na bolje."

Za naš portal 24ur.com je povedal, da so se mu s tem, ko je svoj talent predstavil na televiziji, ponudile številne priložnosti. "Potem pa je le vprašanje časa, kdaj te bo kdo rabil za videospot oziroma kakšen drug nastop."

In res. Novogoričan je v tem času plesal v videospotu dua Maraaya in pevca Davida Amara, oder v zagrebški Areni delil z Jeleno Rozgo, kot del srbske delegacije nastopil na lanskoletni Evroviziji in bil del muzikala Povodni mož. V preteklem letu je s preostalimi plesalci nastopil na odprtju svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju in bil del odmevnega nastopa priredbe pesmi Oj, Triglav, moj dom.

Na Talente ga vežejo lepi spomini. "Je bilo prisotnega tudi nekaj stresa in strahu, ampak bolj ali manj smo se vsi imeli res super. To je tudi zaradi celotne ekipe, ki ves čas skrbi, da stvari potekajo tekoče ter ti nudi podporo," je dejal in dodal, naj vsi, ki razmišljajo o prijavi v novo sezono, ne razmišljajo preveč. "Izgubiti ne moreš popolnoma nič, vse, kar boš pridobil, bodo nove izkušnje, nova poznanstva in vsekakor en lep spomin, ki ti bo ostal za celo življenje!"