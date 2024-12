Plesna skupina Plac: plesalcev ne izbirajo po talentu, ampak po srcu

"Plesati sem začela dokaj pozno, a je bila to vsekakor ljubezen na prvi plesni korak," pravi Tjaša , trenerka in vodja skupine, ki se z veseljem spominja tudi tega, kako je nastala skupina Plac , ki jo sestavljajo plesalci z različnih koncev Slovenije in je skozi leta postala tesno povezana ekipa, skoraj kot družina, vendar izbrana. "Z nekaterimi plesalci smo skupaj že več kot 10 let, kar je resnično veliko. To ni kot družina, ki je ne moreš izbrati – biti del te skupine toliko časa kaže na veliko pripadnost in medsebojno ljubezen." Kot trener je vodja skupine Plac Tjaša, sicer pa dodaja, da ji veliko pomaga tudi plesalka Lara, ena najbolj izkušenih v skupini. "Je izjemna plesalka, kar seveda ustvari nekakšno boniteto izražanja mnenja in navodil v očeh drugih plesalcev, da ji z veseljem sledijo, kadar situacija nanese tako."

Plac je več kot le plesna skupina, še poudarja. Je skupnost, kjer se prepletajo različne poti, poklici in interesi. "Med nami so osnovnošolci, srednješolci, pa tudi tisti, ki že sanjajo o poučevanju plesa. Najdemo pa tudi bodoče odvetnike, pravnike, kozmetične tehnike in navdušence nad multimedijsko produkcijo," pojasnjuje Tjaša. Prav ta raznolikost jih bogati in ustvarja edinstveno energijo, ki jo prinesejo na oder.

Tjaša priznava, da ni meja, ko gre za ustvarjalnost in predanost: "Ne izbiram plesalcev po talentu, ampak po srcu. Nagrajujem željo in trdo delo. Vse ostalo pride samo." Prav ta filozofija jih je pripeljala do številnih uspehov, od državnih in evropskih do svetovnih naslovov prvakov.

Treningi so srce njihovega ustvarjanja in hkrati prostor, kjer se rojevajo nepozabne zgodbe. V prostem času vsi izkoristijo čas za druženje z družino in drugimi, ki so jim blizu. "Resnica pa je tudi, da tudi takrat, ko imamo prost dan, pogosto spet pristanemo v dvorani, saj nam je tam res lepo," še doda z nasmeškom. Med anekdotami iz njihovih nastopov Tjaša razkrije: "Ponavadi na odru počijo kakšne hlače, odleti kakšna 'ketna' ali razpade čop. Plesni nastopi so vedno skupek kreativnega reševanja zapletov z glasbo, kostumi in podobno," se nasmehne.

Pripravljeni na nove izzive

Udeležbo v šovu Slovenija ima talent vidijo kot novo priložnost. "Prijavili smo se zaradi želje po novi izkušnji, želje po tem, da se dokažemo in prestavimo svoje meje še višje in dlje! Predvsem nikoli ne veš, česa si sposoben, dokler ti tega ni treba narediti. Pa da vidimo, česa smo sposobni za oddajo Slovenija ima talent," pravi Tjaša. Celotna skupina si seveda želi, da bi v polfinalu zbrali čim več glasov. "Predvsem zato, ker dobrih stvari ni nikoli preveč in verjamemo, da imamo nekaj dobrega tudi za finale!"

Vseeno pa Tjaša pojasnjuje, da v tej fazi ne trenirajo le zato, da bi prišli v finale. "Treniramo zato, da treniramo, da smo skupaj, da lahko plešemo, da bomo vedno boljši. En dan, enkrat pa se nam morda celo uresniči želja," sklene Tjaša. "Pomembno je, da je ta trenutek tukaj in zdaj dovolj."