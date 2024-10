Po boleči izkušnji je zbrala moči in se po 13 letih vrnila na oder Talentov

OGLAS

Maša se je na oder vrnila s svojo ljubeznijo do twirlinga, ki jo je v zadnjih letih nekoliko opustila zaradi osebnih težav. "Zadnja leta sem se skrivala doma zaradi slabe izkušnje z moškim," je pojasnila Maša. Po težkem obdobju je zdaj znova našla ljubezen do twirlinga in odločila se je, da svojo strast ponovno deli s svetom. Njen nastop na odru je navdušil žirante, ki so bili enotni v pohvalah njene tehnične natančnosti in preciznosti. "Gibi in elementi so bili stoodstotno izvedeni," jo je pohvalila Ana. Andreja je navdušila s tehnično popolnostjo. "Hvala ti za vso ranljivost," je ganjeno dodala Marjetka. Maša je s štirimi "da" napredovala v naslednji krog tekmovanja.

Maša Kovač FOTO: POP TV icon-expand

Nastop posvetila ženskam Ko je na odru delila svojo zgodbo o osebnih izkušnjah, je pojasnila, da njen nastop posveča vsem ženskam, ki so se znašle v težkih situacijah. "Ta nastop želim podariti vsem ženskam, ki so se znašle v grdih situacijah, samo zato, ker so se rodile ženskega spola. Mislim, da mi ni treba preveč razlagati, kaj se mi je zgodilo, ženske bodo že razumele," je dejala Maša, ki je odkrito priznala, da ji je po težki izkušnji najbolj pomagala psihoterapija, nikakor pa ne bi zmogla brez podpore čudovitih žensk, ki so ji stale ob strani. Njena pot okrevanja in vrnitev k twirlingu je bila podprta s pomočjo bližnjih in lastno odločnostjo, da se ponovno posveti svoji strasti. "Mislim, da imamo vse ženske v sebi notranji glas, ki mu moramo prisluhniti. Če pa se kdaj znajdemo v situaciji, ko ta glas postane zelo tih, je pomembno, da se obdamo z dobrimi ljudmi, ki nam bodo pomagali ta glas znova slišati."

Pred leti s sestro, tokrat pa je na odru nastopila sama Ljubezen do twirlinga ji je že v mladosti približala sestra Živa, ki je postala njen vzor. "Kot pri vsem, sem hotela tudi v tem biti kot ona," je pojasnila Maša, ki se s twirlingom ukvarja že 20 let in se ponaša s številnimi dosežki. "Lahko se pohvalim, da sem najboljša Slovenka v tem športu. Na svetovnem nivoju pa sem že od leta 2016 med top 10," je samozavestno dodala. Njena predanost in natančnost sta plod številnih treningov. "To sezono imam treninge trikrat tedensko po skoraj tri ure. Enkrat tedensko pa tudi plešem," je razkrila Maša, kar priča o njeni predanosti in vztrajnosti pri izboljševanju svojih veščin. Čeprav je v preteklosti na Slovenija ima talent nastopala skupaj s sestro, je tokrat šla na avdicijo sama. "Živa živi v Franciji že 7 let, tudi če bi želeli narediti skupni comeback, bi bilo malo težko," je pojasnila Maša. Njen cilj letos ni samo doseči višjo uvrstitev kot tedaj, ko sta se s sestro uvrstili v polfinale, temveč tudi navdihniti druge. "Želela sem predati svojo zgodbo v upanju, da kateri punci/ženski pomagam," je dodala in pojasnila, da je en cilj tako s tem, ko je nastopila, tudi že dosegla.