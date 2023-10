Po vrhunskih nastopih bodo žiranti razkrili imena polfinalistov

V preteklih petih avdicijskih oddajah smo bili priče številnim vrhunskim nastopom. Tiste nastopajoče, ki so posebej izstopali, so žiranti že nagradili z zlatim gumbom in jih poslali neposredno v polfinale – in izkoristili so že vse zlate gumbe. Niso pa pričakovali, da bo na oder prav v zadnji avdicijski oddaji stopil še nekdo, ki bo tako močno izstopal, da bi si zaslužil pot neposredno v polfinale. Le kako se bodo znašli?

Na odru se bo sicer tudi tokrat zvrstilo veliko odličnih nastopov. Pevke in pevci bodo z glasovi prevzemali žirante, glasbeniki dvigali občinstvo na noge, komaj 7-letna deklica bo osupnila z vragolijami ob drogu, plesne točke pa napolnile prostor z energijo. Tudi akrobatika ne bo manjkala, žirantom pa se bodo predstavile tudi osupljive maske ... Vsi ne bodo napredovali v naslednji krog. Kaj pa bo tisto, kar bo tokrat prepričalo žirante?

V tokratni oddaji Ano, Marjetko, Lada in Andreja čaka še posebno težka naloga. Izmed vseh, ki so jih z vsaj tremi 'da' poslali v naslednji krog, bodo morali izbrati polfinaliste. Skupno je v polfinalu prostora le za 25 nastopajočih, nekaj pa so jih že zavzeli dobitniki zlatih gumbov ...