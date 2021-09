Po zlatem gumbu želi Tajda pokazati še večji napredek

Že prva oddaja nove sezone šova Slovenija ima talent je postregla z zlatim gumbom, ki sta ga voditelja Peter Poles in Sašo Stare podelila neverjetno gibljivi najstnici Tajdi Korče iz Šmarja pri Jelšah. "Ko sem dobila zlati gumb sem bila res vesela in presenečena, v bistvu je res težko opisati ta občutek. Zlati gumb mi trenutno pomeni res velik dosežek v življenju," je za naš portal priznala presrečna Tajda, ki se Petru in Sašu sploh ne more dovolj zahvaliti. "Iskreno, ni besed, ki bi opisale mojo hvaležnost in veselje." Talentirana mladenka na svoj talent sicer gleda kot na velik dosežek, ker ve, koliko truda je vložila v to, da je tu, kjer je. "Učenje in treniranje je bilo včasih res naporno, ker se včasih zgodi, da prideš do točke, ko se vse ustavi in ti zmanjka idej. Najtežje je, ko imaš slab dan in moraš sam sebe motivirati. Ampak ko se zaveš, kaj si dosegel, veš, da je ves trud poplačan," je še priznala Tajda, ki se že pripravlja na naslednji nastop. "Na polfinalno oddajo se pripravljam po najboljših močeh in se trudim, da bi pokazala čim več napredka. Moja polfinalna točka ne bo ravno drugačna od avdicijske, bo pa definitivno nadgradnja," je še dejala.