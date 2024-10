'Pojoči kelnar' s Ptuja: Pomembno mi je, da me čutijo

Že ob prihodu na oder je napravil precejšen vtis – predvsem na žiranta Lada Bizovičarja. Njegov nastop je nato navdušil tako občinstvo kot žirante, tudi po nastopu pa ga je najbolj pohvalil prav Lado, ki je izjavil: "Ti utelešaš to, zaradi česar obstaja oddaja Slovenija ima talent. Natakar, ki pride in razturi." Luka je ob teh besedah z občutkom olajšanja in veselja sprejel pohvalo, čeprav priznava, da povsem brez treme na odru pred številčnim občinstvom in žiranti ni šlo. "Trema, to je bilo mojih 60 odstotkov, je priznal Luka, ki skriva v rokavu še kar nekaj 'rezerve'. "Ampak sem vesel odziva," je še dodal Luka, ki mu je odziv občinstva dal dodatno motivacijo.

Na vprašanje, kako se je videti na televiziji, je Luka odgovoril kratko in z nasmehom. "Čudno," je povedal v smehu in s tem še dodatno potrdil svoj sproščen odnos do svoje nove izkušnje na velikem odru. Na avdicijski nastop se je, kot je zaupal, pripravljal dva tedna. Za svoj nastop je izbral pesem z naslovom 'Jedina' legendarnega Tošeta Proeskega, ki ga je vedno navdihoval. Kot je Luka pojasnil, je pesem, ki jo je zapel tako čustveno, izbral z razlogom: "Toše je moja inspiracija."