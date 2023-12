Polna doza smeha: Finalisti odgovarjali na pikantna vprašanja

Pred velikim finalom so se v tokratni oddaji Slovenija ima talent vsi finalisti podrobneje predstavili. Voditelja Sašo Stare in Peter Poles sta jih posedla na vroči stol in odgovarjali so na raznovrstna bolj ali manj pikantna vprašanja, ki so jim jih poslali gledalci.

Med najboljših 10, ki bodo nastopili v finalu že devete sezone šova Slovenija ima talent, so se uvrstili pevka Nina Sirk, predstavnici cirkuške šole Cirkus Star Valentina in Ajda, pevec Jure Kotnik, akrobatski duo Acro Connection (Alja in Matjaž), plesalec Ahmed Kullab, pevec Domen Kljun, cirkusanta in čarodeja Arbadakarba (Tina in Matjaž), pevka Maria Sofia Tovar Brčić, harmonikašica Špela Šemrl in plesalka Tatjana Gajanović. V oddaji pred finalno so odgovarjali na vprašanja, ki so jih prejeli od gledalcev prek spleta. Vsak je odgovoril na nekaj bolj ali manj osebnih vprašanj.

icon-expand Acro Connection FOTO: POP TV

Prva sta na vprašanja, ki so jih poslali gledalci, odgovarjala Matjaž in Tina (Acro Connection). Alja je priznala, da ji je šel Matjaž, preden sta postala par, na živce, ker je bil ves čas v središču, nato pa se ji je, ko ga je počasi poznavala, prikupil. Matjaž jo je nato povabil na zmenek na Ljubljanski grad, kjer ji je podaril fotografijo in suho rožico. Matjaž je priznal, da je med njima tisti, ki je malce bolj ljubosumen. "Alja je od drugih drugačna v tem, da me prenaša," je Matjaž še dodal, ko je odgovarjal na vprašanje, v čem je njegova draga drugačna od ostalih. Ob vprašanjih sta se dodobra nasmejala.

icon-expand Nina Sirk FOTO: POP TV

Nina Sirk se je najprej skušala spomniti najbolj zabavnega trenutka, ki ga je doživela. Spomnila se je, da se je nekoč pomotoma zaletela v nekoga, se mu dolgo opravičevala, nato pa ji je prijateljica povedala, da je bil to Bojan Cvjetičanin (Joker out). Zaupala je še, da je bila kot otrok aktivna, glasna, rada je risala, ustvarjala ... "Na Talente pa sem prišla po potrditev in brco v rit," je povedala. Kot vsako dekle, ima v torbici najbolj nujne stvari: vedno vsaj en balzam za ustnice, knjigo in beležko (planner), da lahko sproti zapiše rime, ki ji padejo na pamet. Na vprašanje, ali je bolj seksi Andrej ali Lado, je odgovorila - Ana.

icon-expand Ahmed Kullab FOTO: POP TV

Ahmed Kullab je bil naslednji na vročem stolčku. Razložil je, da je v Slovenijo prišel kot prostovoljec. Želi si, da bi starša živela dobro življenje, pa tudi, da bi si sam ustvaril lepo življenje. Kot je povedal, obožuje slaščice, njegovi najljubši (slovenski) jedi pa sta potica in burek. In katera je zanj najtežja slovenska beseda? "Priložnost," priznava, češ da jo je zelo težko izgovoriti. V prostem času Ahmed rad vrtička, med slovenskimi navadami pa ga posebej preseneča hribolazenje. Kot je povedal, mu to nikakor ne gre. Trenutno ni vezan, saj pravi, da za ljubezen nima časa.

icon-expand Maria Sofia Tovar Brčić FOTO: POP TV

Maria Sofia Tovar Brčić je povedala, da pri sebi ceni, da ima dober smisel za humor, njena pomanjkljivost pa je, da včasih zamuja. Najpomembnejša oseba v njenem življenju je mami, ki ji stoji pob strani, ji pomaga in jo vedno razume. Ko je bila v osnovni šoli, so jo zbadali zaradi polti. Če bi bila žival, bi bila najraje ptica, ker si želi, da bi lahko letela. Trenutno je samska, saj pravi, da so fantje njenih let še preveč otročji, na Talentih pa se je naučila, da je sposobna doseči več kot si je mislila. "Vedno sem bila bolj sramežljiva," je dodala.

icon-expand Jure Kotnik FOTO: POP TV

Jure Kotnik je delil svojo izkušnjo iz zapora. Tam, pravi, se je naučil, da si mora svobodo človek zaslužiti, za rešetkami pa je najbolj pogrešal svojo družino. Priznal je, da oče nikoli ni bil podporniški, kar se tiče njegove glasbene kariere po Talentih pa je videl, da le je na pravi poti. Svojo Sanjo je spoznal v gostilni, kjer je delal, vanjo pa se je zaljubil, ker je ona, kot je dodal, ženska verzija njega. "Si ne zameriva, oba sva enako vzkipljiva in enostavno še nisem spoznal boljše ženske, kot je ona," je povedal. Zasnubil jo je kar na poroki prijateljev. Doma ima dva psa, dve mački in kraljevega pitona. Zanimivost: doma nima nobenega klobuka – prvič ga je nadel za avdicijsko oddajo, ker je poskušal skriti prasko, ki jo je staknil v službi. Glede tega, katera se mu zdi bolj seksi – Ana ali Marjetka, je dejal, da je bila Ana na avdicijski, na polfinalni pa Marjetka.

icon-expand Matjaž in Tina, Arbadakarba FOTO: POP TV

Tina in Matjaž (Arbadakarba): "Kekčevi smo ena taka zanimiva družina," sta začela na vročem stolu. Spomnila sta se, kako je Sašo med njunim nastopom pazil na njunega najmlajšega otročka. "Naslednjič še previjaš, Sašo," sta se pošalila. Tino Matjaž menda najbolj razjezi, ko v težji situaciji postane pesimističen, Tina pa Matjaža s tem, ko sredi noči začne čistiti in vsem po vrsti očita, da nihče nič ne čisti. Na Talente sta prišla, ker rada nastopata. Dejala sta, da sta na odru imela tremo, a sta uživala. To, kar se jima zdaj dogaja, pa je nekaj, o čemer sta dolgo le sanjala.

icon-expand Cirkus Star FOTO: POP TV

Valentino in Ajdo (Cirkus Star) so gledalci vprašali, katera dlje časa preživi pred ogledalom, pa sta odgovorili, da tega res ne počneta. Ko si gresta na živce, si to pač povesta in rešita nesoglasja. Povedali sta, da sta imeli na odru kar precej treme. "Skoraj nama je mikrofon padel," sta dodali. Nato pa ju je presenetil Lado z zlatim gumbom in kot sta zaupali, najprej sploh nista dojeli, kaj se dogaja. Gledalce je zanimalo, katera je bolj otročja in kako se to vidi. "Obe sva," sta odgovorili. V prostem času sicer radi skupaj počneta veliko stvari – igrata se na drevesih, šivata, se kopata.

icon-expand Tatjana Gajanović FOTO: POP TV

Tatjana Gajanović se je po 30. letu vpisala na balet in pravi, da je to nekaj najbolj zahtevnega, česar se je lotila, a vztraja. Pri 33. letih je ponosna, da ji uspeva biti to, kar je. Spomni se prve svoje koreografije, in sicer je pri šestih letih nastopala v dnevni sobi. V Slovenijo je prišla kot najstnica in največji izziv ji je predstavljalo najti si družbo, zato se je pogosto počutila osamljeno, zdaj pa si je našla svojo družbo in se našla. In njen največji plesni dosežek? Pravi, da uvrstitev v finale Slovenija ima talent.

icon-expand Špela Šemrl FOTO: POP TV

Špela Šemrl je zaupala, da je najbolj adrenalinska stvar, ki jo je kdaj storila, skok z bungee elastiko, uživa pa ob dobri hrani. Zelo je povezana s starši, pred njimi nima skrivnosti in prisega na dobre odnose. Pri fantih je izbirčna; je energična in všeč so ji fantje, ki so aktivni, imajo smisel za humor, so energični ... Na sebi ne bi spremenila ničesar.

icon-expand Domen Kljun FOTO: POP TV

Domen Kljun uživa v naravi; na Pustem hribu, od koder prihaja, obožuje naravo, zrak, konje ... "Je ni stvari, ki mi tam ne bi bila všeč," je dejal. Preden je prvič stopil na oder, skoraj ni mogel hoditi zaradi treme, ko je začel peti, pa je na tremo pozabil. Na Talente ga je sicer prijavila žena, ki jo je spoznal na veselici, glede zakona pa pravi, da je ključ do uspeha ta, da si stojita ob strani, si pomagata, se ljubita. Ne mara umetnih trepalnic. "Naravno je lepo," pravi. Njegov sanjski nastop se je zgodil v polfinalu Slovenija ima talent in vesel je, da se mu je pot tako razpletla. Finalisti so odgovorili na vsa vprašanja, ostaja pa še eno, na katerega odgovora še nimamo. Kdo bo zmagovalec devete sezone Slovenija ima talent in bo domov odšel bogatejši za 50 tisočakov? Ne zamudite finalne oddaje Slovenija ima talent v nedeljo ob 20. uri na POP TV. Zamujene oddaje si lahko vedno ogledate na VOYO.