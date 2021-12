Posebna oddaja postregla z vrtiljakom čustev in zakulisnimi zanimivostmi

Po petih polfinalnih oddajah letošnje osme sezone spektakularnega šova Slovenija ima talent je bila to nedeljo na sporedu posebna oddaja, kjer so si gledalci lahko ogledali najbolj neverjetne, zanimive in nikoli videne vsebine o talentih, žirantih in o voditeljih.

Znani so finalisti osme sezone Slovenija ima talent, ki pridno vadijo svoj nastop na finalnem odru. Medtem ko se trudijo, da bo njihov odločilni nastop vrhunski, pa smo se v posebni oddaji šova Slovenija ima talent spomnili na pot, ki so jo letošnji talenti prehodili do finala in ponovno obudili razloge, zakaj je potrebno glasovati zanje v velikem finalu. Voditelja Peter Poles in Sašo Stare sta se skupaj z "nadomestnim" voditeljem Alešem Novakom najprej spomnila na svoje ponesrečene trenutke na snemanjih, t.i. 'blooperse', s katerimi sta dokazala, da se je motiti človeško, zraven pa sta še poskrbela za smeh.

Najprej smo pogledali v pot, ki jo je med letošnjimi Talenti prehodila finalistka Tajda Korče, ki je med šovom doživljala pravi vrtiljak čustev, s svojim talentom, neverjetno gibljivostjo, pa je osupnila Slovenijo. "Nisem si mislila, da bom kaj takega doživela v življenju. Biti na odru Talentov, je uresničenje največje želje in že komaj čakam nastop v finalni oddaji," je priznala mlada Tajda.



Sledila je zgodba dua De Liri, ki je Slovenijo osvojil s harfo in petjem. "To je uresničitev najinih sanj, ker sva res garali za ta dan. In uvrstitev v finale je bilo res lepo presenečenje. Nisva si niti mislili, da bova kdaj nastopali na tako velikem odru," sta povedali Zala Kores in Julija Bratec Veleski, ki pravita, da je v njunih nastopih veliko trdega dela in da že komaj čakata finalno oddajo.



Gledalci so še enkrat lahko dobili vpogled v zgodbo Maše Ferme, mojstrice vrtenja obročov. "Zelo sem hvaležna, da me je žirija, kljub napakam med avdicijskim nastopom, poslala v polfinale. Po nastopu v polfinalu pa se mi je od srca odvalil velik kamen. Bila sem zadovoljna z nastopom in mi veliko pomeni, da dobivam potrditve z vseh strani," je priznala Maša Ferme, ki pravi, da bo nastop v finalu izkoristila maksimalno za svojo prihodnost.

Ljubljenec občinstva Marko Stanković je svojo pot od avdicije do finala opisal kot vrtiljak čustev. "Pred avdicijo sem si zlomil roko in nisem vedel, ali bom lahko sploh igral. Potem pa sem zbral moč in dal vse od sebe in sem presrečen, da sem prišel v finale," je povedal glasbenik Marko Stanković.



Naslednja zgodba o uspehu je zgodba Tine Pezdirec, mlade in nadobune pevke, ki je navdušila s svojo dvojno tehniko petja. "Spremenila ne bi ničesar, razen tega, da bi imela na avdicijskem nastopu gor make up. (smeh) Malo sem imela treme, ampak tiste pozitivne. Finala se že res zelo veselim, za nastop pa vadim vsak dan na polno," je priznala Tina, ki pravi, da zaradi šova danes živi svoje sanje.



Spoznali smo tudi zgodbo vrhunske cirkusantke Tamie Šeme, ki je povedala svojo zgodbo z očetom, s katerim imata stike le za njen rojstni dan, po nastopu v oddaji pa jo je poklical in ji tudi osebno čestital. "Ko je Ana rekla, da si ne predstavlja finala brez mene, sem bila ganjena in mi je bilo toplo pri srcu. Presrečna sem, da sem v finalu in mi glasovi Sloveniji res pomenijo vse, sem hvaležna za vsak glas in jim obljubljam, da jim bo moj finalni nastop še bolj všeč," je povedala Tamia.

Naslednjega so pod drobnogled vzeli hrvaškega pevca Dina Petrića, ki je navdušil s slovenskimi skladbami. "Na šov imam res lepe spomine, najbolj pa so mi v spominu ostale pohvale žirije," je povedal Dino, ki je na avdicijskem nastopu zapel pesem Jana Plestenjaka, v polfinalu pa pesem Pop Designa, kaj bo pel v finalu, pa je še skrivnost. "Ne bom vsega izdal, boste videli v finalu, ki ga res že komaj čakam," je z nasmeškom povedal finalist Dino.



Naslednja je bila na vrsti zgodba finalistk Suzane in Julije, mame in hčerke, ki sta Slovenijo osvojili s plesom. "Dolgo sva se odločali ali bi se prijavili na šov, glavno besedo pa je imela Julija, ki je na koncu rekla, da bi šla, čeprav ji bo morda malo nerodno na odru. In danes sva hvaležni, da sva lahko pokazali najino vez in ples, ki naju tako zelo povezuje. Če bi nama kdo še nekaj mesecev nazaj rekel, da naju vidi v finalu, mu ne bi verjela. Zdaj pa lahko rečem, da sva presrečni in nama ni žal, da sva del te lepe zgodbe," je povedala Suzana.

Spoznali smo tudi glasbeni talent mladega Ljubljančana Martina Arbija. "Vsi domači mi pravijo, da me je ta oddaja naredila drugačnega... v boljšem smislu. Šov Talentov mi je dal ogromno, kar si niti v sanjah ne bi upal predstavljati. Na srečo pa to niso bile sanje, ampak resničnost," je priznal Martin, ki tudi sam že komaj čaka nastop na finalnem odru.



Na koncu pa je bila pod drobnogled vzeta tudi mlada pevka Ana Grdadolnik. "Jaz sem tako uživala na nastopih v oddaji. Po avdiciji sem se morala prizemljiti in si reči: "Treba bo pokazati nekaj več. In hvaležna sem za vse komentarje žirantov. Finale pa mi pomeni uvrstitev mojih sanj," je priznala Ana.



Gledalci so v posebni oddaji dobili tudi vpogled v zakulisje šova, v vse zabavne trenutke voditeljev in žirantov. Med drugim smo videli od tega, kako se zabavata voditelja Peter in Sašo, do trenutkov, prek katerih smo spoznali zvezdniške žirante izven studia. Med njimi štirimi je recimo Marjetka Vovk znana kot kraljica Instagrama, videli smo tudi nepozaben odnos med Brankom in Ladom, ki je res nekaj neverjetnega, spoznali smo nekatere zvezdniške muhe Lada Bizovičarja in videli, zakaj je Ano Klašnja ves čas skrbelo za Lada in njegove tatuje. Gledalci pa so tudi videli, kako potekajo nastopi tekmovalcev, od prijave do prihoda na oder.



