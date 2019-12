Postal bo očka: inoT že izbral ime za prvorojenko

Sicer Španec inoT je v zadnji sezoni priljubljenega šova Slovenija ima talent navdušil s svojim talentov imitacij in se s svojo zgodbo o težkem otroštvu vsem zapisal v spomin in srce. Glasbenik se je ustalil s svojo partnerico, Slovenko Mašo, ki ima že od prej dva otroka. No, tokrat se je sreča ponovno nasmehnila, saj Maša in inoT pričakujeta prvega skupnega otroka.

"Rekli so nama, da nikoli ni pravi čas za načrtovanje otroka. A mislim, da to ni pomembno. Če je prisotna ljubezen in sreča, je vse mogoče," je za 24ur.com povedal inoT in dodal, da je Maša v sedmem mesecu nosečnosti: "Rok ima 26. januarja. Na moj rojstni dan! Kakšno darilo bi bilo to!"