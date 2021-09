Postanite Mladi up 2021

Slovenija se lahko pohvali s številnimi izjemnimi mladimi talenti, ki za uspešno kosanje s konkurenco in preboj med najboljše nujno potrebujejo finančna sredstva. Prav zato Zavarovalnica Triglav in zavod Vse bo v redu tudi letos nadarjene mlade športnike, parašportnike, umetnike in znanstvenike vabita k sodelovanju pri projektu Mladi upi! Podpora mladim talentom je odlična motivacija za dosego zadanih ciljev in celotni družbi prinaša dodano vrednost, kjer so volja, trud in predanost pošteno poplačani. Zato ne odlašajte, pridružite se deveti generaciji mladih upov in uresničite svoje sanje!

Družbenoodgovorni projekt Mladi upi je namenjen mladim, nadarjenim posameznicam in posameznikom, ki se šele prebijajo na vrh in se zato težje potegujejo za profesionalna ali sponzorska sredstva za razvoj svojega talenta, zato jim Zavarovalnica Triglav in zavod Vse bo v redu ponujata oprijemljivo podporo pri doseganju želenih ciljev. Če ste torej nadarjen/-a športnik/-ica ali parašportnik/-ica, umetnik/-ica ali znanstvenik/-ica, se prijavite na razpis in dovolite, da vam pomagamo pri razvijanju vašega talenta! Kdo vse se lahko prijavi? Na razpis Mladi upi se lahko prijavijo mladi, stari od 16 do 19 let, umetniki, nadarjeni športniki in parašportniki, saj je glavni namen projekta omogočiti razvoj potencialov in kariernih želja vsem, ki si to resnično želijo in so pripravljeni vsak dan znova premagovati številne ovire, ki jim stojijo na poti. Vabljeni so tudi talentirani znanstveniki, v starosti od 17 do 20 let, s svojimi prodornimi zamislimi, in vsi, ki navdušujejo s svojimi izjemnimi rezultati. Če ste med njimi tudi sami, se prijavite na razpis za mlade upe 2021! Kje se lahko prijavite? Prijave na razpis za mlade upe so že odprte, rok za oddajo pa je 14. oktober 2021. Vse informacije najdete TUKAJ. Strokovna komisija, ki jo sestavljajo priznani strokovnjaki in predstavnik Zavarovalnice Triglav, bo na podlagi prejetih prijav pripravila ožji izbor 20 finalistov, ki bodo znani do konca letošnjega oktobra in objavljeni na spletni strani Mladi upi. Med njimi bo najmanj 7 nadarjenih posameznikov prejelo finančna sredstva, medtem ko bo en nagrajenec izbran tudi na osnovi javnega glasovanja na spletni strani. Nagrajeni mladi upi 2021 bodo znani sredi decembra.

icon-expand Leta 2015 je bila prejemnica finančne pomoči iz sklada Mladi upi tudi aktualna olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret. FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Izjemno uspešen projekt nadaljuje svoje poslanstvo tudi v letu 2021! V okviru projekta, pri katerem sodeluje tudi medijska hiša Pro Plus, je od ustanovitve leta 2013 finančno podporo prejel že 101 perspektivni mladi talent. Še več, prek razpisa je bilo perspektivnim posameznicam in posameznikom podeljenih že več kot 400 tisoč evrov finančnih sredstev, pri čemer vsaka generacija skupaj prejme približno 50 tisoč evrov. Mladi upi so največji navdih Projekt Mladi upi je doslej odprl številna vrata na poti do zadanih ciljev in uresničitve sanj. Ste vedeli, da sta bila pred leti prejemnika finančne podpore iz sklada Mladi upi tudi danes izjemno uspešen motokrosist Tim Gajser ter prva olimpijska prvakinja v plezanju Janja Garnbret? A tu se seznam uspešnih posameznikov še zdaleč ne konča. V svetu danes odmeva na desetine imen, ki so se javnosti predstavila prav skozi projekt Mladi upi: mednje zagotovo sodijo odlična judoistka Kaja Kajzer, uspešen smučarski skakalec Timi Zajc, član smučarske A-reprezentance Štefan Hadalin, izjemen violinist Nikola Pajanović, svetovno priznan znanstvenik Aleksej Jurca in mnogi drugi. Prav vsi prejemniki finančnih sredstev so upravičili izkazano zaupanje, številni so ga celo presegli in nas navdušujejo s svojimi izjemnimi uspehi na mednarodni ravni. Mladi upi 2020 – to so prejemniki sredstev lanskega leta! Niste prepričani, ali bi se splačalo prijaviti? Morda vas prepričajo izjemni dosežki Mladih upov leta 2020 , ki so tudi ob pomoči dobljenih sredstev nanizali številne uspehe, tako doma kot v tujini. An Černe je perspektivni flavtist, ki ga glasba navdušuje že od majhnih nog. Kot pravi, mu predstavlja orodje za najgloblje in najbolj iskreno izražanje čustev, zato na odru resnično uživa in se prepusti svojim občutkom. Iz povprečja izstopa s svojo naravno muzikalnostjo, glasbeno improvizacijo in čutom za fraziranje, odlikujejo pa ga marljivost, iskrena ljubezen do glasbe in interes za različne glasbene zvrsti. Svojo glasbeno pot bi rad nadaljeval na študiju flavte v tujini, svoje znanje pa bi rad poglabljal še pri velikih mojstrih. Poleg tega si želi čim več časa preživeti na odru, kot član glasbene skupine, v klasični glasbi pa kot solist, član komorne zasedbe ali orkestra.

icon-expand An Černe FOTO: Arhiv naročnika

Ela Zdešar med svojimi vrstniki izstopa predvsem po svoji delavnosti, organiziranosti, umirjenosti, nekonfliktnosti, prijaznosti in umetniški žilici. Izraža se s pomočjo fotografske in slikarske umetnosti. Njen nemiren duh pa jo kliče tudi v svet potovanj in aktivizma, predvsem na področju narave in okolja. Za svoje fotografsko ustvarjanje je bila že večkrat nagrajena. V prihodnosti bi se rada izobraževala in izpopolnjevala tudi v tujini ter bila svetel zgled drugim mladim perspektivnim fotografom in umetnikom.

icon-expand Ela Zdešar FOTO: Arhiv naročnika

Hana Bujanović Kokot še ni dopolnila 20 let, pa je že izdala več avtorskih del in prejela številna priznanja za svoje literarno delo. Svoj pisateljski talent ves čas razvija in ga namerava razvijati tudi v prihodnosti, saj si želi izdati samostojno zbirko kratkih zgodb in pri tem sodelovati v celotnem procesu urejanja in oblikovanja zbirke. Poleg tega želi svoje sposobnosti pisanja izboljšati z udeležbo na delavnicah in v literarnih šolah. Ob tem bi rada združila vodilne mlade umetnike in mentorje v Sloveniji, izdala priročnik za vodenje delavnic in krožkov ter ustvarila povezano skupnost mladih ustvarjalcev v Sloveniji, znotraj katere bi nastala knjižnica del, izkušenj in mnenj.

icon-expand Hana Bujanovič Kokot FOTO: Arhiv naročnika

Jaka Pušnik se razvija v vrhunskega plavalca, ki ruši rekorde. Je štirikratni državni rekorder med kadeti in večkratni državni prvak v plavanju. Je močno osredotočen na svoje cilje in – kot sam pravi – ne mara počivanja. Prepričan je, da ima vse, kar je potrebno za uspeh: talent in ljubezen do trdega dela. Pred seboj ima še veliko let plavanja in še veliko prostora za napredek ter osvajanje novih rekordov. Pravi, da sam nima veliko vzornikov, zgleduje pa se po legendah v svojem športu in življenju. V prihodnosti se vidi v samem vrhu svetovne plavalne elite, njegovi srednjeročni cilji pa so finale na mladinskem svetovnem prvenstvu, pozneje tudi na evropskem in svetovnem prvenstvu ter navsezadnje na olimpijskih igrah.

icon-expand Jaka Pušnik FOTO: Arhiv naročnika

Lovro Planko je mladi športnik, ki veliko obeta. V preteklih sezonah je kot mlajši in starejši mladinec pokazal veliko nadarjenost za biatlon. Bil je najmlajši biatlonec, ki je bil sprejet v reprezentanco, na domačih in mednarodnih tekmovanjih pa je osvojil že številne medalje. A biatlon kot športna panoga zahteva ogromno dela in odrekanja ter tudi finančnega vlaganja v razvoj mladih perspektivnih tekmovalcev. Lovrov glavni cilj v prihodnjih sezonah je zato postopen razvoj v vrhunskega biatlonca v mlajšečlanski in članski kategoriji. V svoji športni karieri si želi tekmovati in posegati po stopničkah na tekmah svetovnega pokala. Poleg tega pa je njegov cilj tudi nastop na olimpijskih igrah, na katerih si želi osvojiti medalje.

icon-expand Lovro Planko FOTO: Arhiv naročnika

Marko Matajič je mladi pianist iz Murske Sobote. Na klavir je začel igrati pri šestih letih in zelo hitro ga je to glasbilo povsem zasvojilo. Po prepričanju mentorjev gre za izjemno nadarjenega mladega umetnika in pianista, ki je svojo spretnost in muzikalnost dokazal na številnih koncertih ter s številnimi visokimi dosežki na državnih in mednarodnih pianističnih tekmovanjih, zato ne čudi, da velja za enega najobetavnejših mladih slovenskih pianistov svoje generacije. To potrjujejo tudi številne osvojene nagrade na mednarodnih tekmovanjih. Mladi pianist upa, da bo nekoč tudi sam pristal med najuglednejšimi pianisti in bo zgled mladim generacijam.

icon-expand Marko Matajič FOTO: Arhiv naročnika

Zala Urh je že pri 13 letih postala šahovska mojstrica in velja za najmlajšo šahovsko mojstrico v Sloveniji doslej, ki je na poti pridobitve naziva šahovske velemojstrice. Gre za najvišji ženski šahovski naziv, s katerim se bo začela njena borba z najmočnejšimi šahistkami na svetu, ne le v mladinski kategoriji, pač pa tudi v članski. Osvojila je več naslovov državne prvakinje, dobre rezultate pa dosega tudi na mednarodnih tekmovanjih. Njena velika vzornica je Judit Polgar, najmočnejša igralka v zgodovini šaha, ki je velemojstrica postala že pri 15 letih in štirih mesecih. Tudi sama si želi, da bi se kmalu prebila v sam vrh svetovnega ženskega šaha in postala najboljša igralka Evrope ter sveta.

icon-expand Zala Urh FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Maša Stopar je violinistka, ki med nadarjenimi mladimi glasbeniki izstopa tako po svojih dosežkih kot tudi po svoji neizmerni želji po znanju in po tem, da bi vsakič odigrala vrhunsko. Z violino se je srečala pri štirih letih in od svojega sedmega leta je z njo osvojila že številne nagrade. Svoje glasbeno znanje dodatno nadgrajuje na seminarjih pri drugih profesorjih violine, tako slovenskih kot tujih. Maša je skromna, zahtevna do sebe in dobrosrčna. Vse, česar se loti, opravi z veliko resnostjo, zavzetostjo in odgovornostjo, njena največja želja pa je, da bi se s svojo glasbo dotaknila vseh ljudi.

icon-expand Maša Stopar FOTO: Arhiv naročnika

Nika Ferjan se je z baletom začela ukvarjati že pri treh letih, a ga je vse do svojega 12. leta dojemala le kot zabavo, druženje s prijatelji in uživanje v plesu. Že odkar pomni, jo namreč navdihuje s svojo lepoto in lahkotnostjo. Uživa pa tudi v trdem delu, ki je potrebno za doseganje elegantnosti in lahkotnosti. Med vrstniki izstopa tako po talentu in fizičnih predispozicijah, po osebnostni zrelosti, kot po energiji in zanosu, ki ju premore. Z lanskim šolskim letom je pričela baletno izobraževanje na prestižni baletni šoli John Neumeier v Hamburgu, katerega namen je priprava na profesionalno baletno kariero. Nika pravi, da želi v teh dveh letih šolanja v Nemčiji čim bolj napredovati in uspešno opraviti zaključne izpite, nato pa nastopati po Evropi in svetu. Pozneje si želi iz baletnega zbora napredovati v solistko in morda tudi v glavno solistko.

icon-expand Nika Ferjan FOTO: Arhiv naročnika

Petra Gričarja Vintarja njegov trener označuje za čudežnega dečka, saj je samo po treh letih treninga s palico preskočil magično mejo petih metrov, v mnogoboju pa je postavil državni rekord. Zastavlja si visoke cilje, ki jih s trdim delom vztrajno izpolnjuje. Zase skromno pravi, da se s športom ukvarja zato, ker pri tem uživa, in ne le zaradi rezultatov. “Bi se pa vseeno rad nekoč na velikem platnu po doseženem vrhunskem rezultatu na tekmi najboljših zahvalil družini, trenerjem in vsem, ki so me na moji poti spodbujali,” pravi mladi športnik. Zato je največji cilj vrhunski rezultat na olimpijskih igrah leta 2024.

icon-expand Peter Gričar Vintar FOTO: Arhiv naročnika

Tim Žnidaršič Svenšek se je rodil z le enim prstom na vsaki roki, a ga to ni oviralo pri doseganju ciljev. Že od malega je navdušen športnik. Ko so mu zaradi težav s hrbtenico svetovali plavanje, pa se je temu športu popolnoma predal. S trdim delom in vztrajnostjo so se hitro pokazali tudi rezultati. Osvojil je že dva naslova državnega prvaka, odlične rezultate pa dosega tudi na mednarodnih tekmovanjih. Njegov glavni cilj lani je bila uvrstitev v reprezentanco na paraolimpijskih igrah v Tokiu letos in z vztrajnostjo ter odličnimi rezultati ga je tudi dosegel. Tako na 50 metrov delfin kot na 100 metrov hrbtno je dosegel izjemno 16. mesto, kar je odlična motivacija za priprave na nadaljnja tekmovanja najvišjega kova in seveda na naslednje olimpijske igre.

icon-expand Tim Žnidaršič Svenšek FOTO: Arhiv naročnika

Žak Mogel je bil kot majhen otrok zelo živahen, radoveden in navihan. Že takrat se je odločil, da si bo na hribčku za domačo hišo postavil svojo skakalnico. Pri sedmih letih je izrazil željo, da bi se s smučarskimi skoki ukvarjal bolj resno, saj domač hrib ni več zadostoval. Starši so mu prisluhnili in ga vpisali v klub. Že na prvem treningu je sebi in drugim dokazal, da mu je ta šport pisan na kožo. Od tam je šla njegova pot le še navzgor, vse do mladinske reprezentance, katere član je že peto leto. Njegove ambicije so velike, a je za svoje cilje pripravljen trdo in predano delati. V prihodnosti se namreč vidi, da bo stopil na sam svetovni vrh, obenem pa si želi dokončati šolanje in pridobiti izobrazbo, ki mu bo omogočala delo s športniki po končani športni karieri.

icon-expand Žak Mogel FOTO: Arhiv naročnika

Zala Istenič že več kot 14 let ves svoj prosti čas namenja atletiki, za katero pravi, da je njena največja ljubezen. Dosega vrhunske rezultate v svojih starostnih kategorijah in pripada perspektivni generaciji atletinj. Sama ima kar nekaj vzornikov na športnih področjih, vendar pravi, da ji je za vzor vsakdo, ki je v življenju trdo garal in se odrekal stvarem, da bi sledil svojim sanjam in dosegel zadane cilje. Njena vizija je jasna: "Hočem biti najboljša v svoji disciplini. Udeležiti se želim največjih svetovnih tekmovanj, nastopiti na olimpijskih igrah, obenem pa vsem otrokom z diagnosticirano sladkorno boleznijo pokazati, da se lahko kljub bolezni spopadamo z napornimi treningi, osvajamo medalje ter uresničujemo sanje, kot vsi ostali."

icon-expand Zala Istenič FOTO: Arhiv naročnika