Predizbori za Talente v polnem teku: Luštno se imamo!

"V tej prvi fazi, ko potekajo predizbori, je res zanimivo in pestro in točno tako so se tudi začeli prvi predizbori za deseto sezono Slovenija ima talent. Res lepo je spoznavati nova imena, nove talente in ni jih malo! Krasno je, da je še vedno zanimanje za naš oder! In ja, v soboto smo že spoznali prve zelo obetavne talente in verjamem, da bo danes tudi tako. Luštno se imamo!" je za naš portal ob prvih predizborih za Slovenija ima talent povedala kreativna producentka Jasmina Lozej .

Na prvih predizborih za novo sezono šova Slovenija ima talent, ki so potekali v prostorih POP TV, so se prišli pokazati vsi, ki menijo, da je njihov nastop vreden ogleda na odru najbolj priljubljenega šova pri nas. In kaj produkcija išče pri novih obrazih? "Mi si najprej želimo, da so čim bolj sproščeni, da so takšni, kot res so. Da nam povejo, kdo so, od kod prihajajo, kaj počnejo. Nas vse zanima. In seveda je pomembno, kaj bi radi počeli na Talentih – a bi radi zabavali, a bi radi, da z njimi jočemo ali da se z njimi smejemo," je povedala Minka Kladnik, vodja kastinga Slovenija ima talent.

Minka je povedala, da je najlepši del predizborov ta, ko talent stopi pred njih in jih preseneti: To je res najlepši del. Ko nekaj predvidevamo, potem pa se zgodi čisto drugače. In tukaj, v tem prostoru, se to večkrat zgodi.