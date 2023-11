Predstavilo se bo prvih pet polfinalistov šova Slovenija ima talent

Žiranti so imeli težko nalogo, da so izmed množice krasnih nastopov izbrali 25 polfinalistov. V prvi polfinalni oddaji jih bo na oder stopilo pet.

Prvi bodo na polfinalni oder stopili ...

Z novo točko se bosta predstavili deklici Ajda in Valentina – Cirkus Star, ki obiskujeta cirkuško šolo in sta na avdiciji prepričali s predstavo na obročih. Novo atrakcijo pripravlja tudi plesna skupina Impulz, ki je na avdiciji prepričala s sinhronostjo in energičnostjo. Slišali bomo tudi mlade fante BiFriNa3, ki so se z rapom začeli ukvarjati med epidemijo covida-19 in zdaj ustvarjajo pesmi, v katerih prevladujejo manj običajne tematike. Za mesto v finalu se bosta borili tudi pevki Neža Tuma, 19-letnica, ki sanja o nastopu v muzikalu, in Nina Sirk, 21-letnica, ki poje od malih nog in zase pravi, da je "popolna definicija ekstroverta".

Kateri dve točki bosta najbolj prepričali gledalce? V finalu je prostora le za 10 tekmovalcev. Glasujte za svojega favorita! Vse o glasovanju najdete tukaj.