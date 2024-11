Predstavljamo drugih pet finalistov razpisa Mladi upi 2024

Projekt Mladi upi, ki ga že vrsto let izvajata Zavarovalnica Triglav in zavod Vse bo v redu, je eden tistih projektov, ki dokazujejo, kako pomembna je podpora mladim na njihovi poti k uresničitvi sanj. Gre za družbeno odgovorno pobudo, namenjeno nadarjenim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom, ki s svojo predanostjo in talentom premikajo meje možnega. Mladi upi so dokaz, da so sanje dosegljive, če imamo ob sebi prave ljudi in priložnosti, ki nam pomagajo na tej poti. Čas je, da spoznamo že drugo peterico 12. generacije.

Letos že 12. generacija Mladih upov dokazuje, kako veliko izjemnih posameznikov premoremo. Razpis za leto 2024, ki se je zaključil 15. oktobra, je pritegnil številne nadarjene mlade, strokovna komisija pa je izbrala 20 finalistov, ki izstopajo s svojimi dosežki in potencialom. Prvo peterico smo že spoznali, zdaj pa je čas že za drugo.

V drugi peterici finalistov so matematik, violinist, strelka z zračno pištolo, plesalka in harfist. Vsi letošnji finalisti, čeprav prihajajo iz različnih svetov, si delijo enako poslanstvo – ustvarjati vrhunske dosežke, premikati mejnike in navdihovati skupnost. Luka Urbanc, 19-letni matematik, se je že kot otrok navdušil nad lepoto matematike, kar ga je vodilo do osupljivih dosežkov. Je dobitnik bronaste medalje na Mednarodni matematični olimpijadi (IMO) in srebrne medalje na Srednjeevropski matematični olimpijadi (MEMO) poleg več kot 50 zlatih priznanj na državnih tekmovanjih iz različnih področij. Luka s svojo radovednostjo raziskuje napredna matematična področja, kot sta teorija števil in algebraična geometrija, svoje znanje pa nesebično deli kot mentor mlajšim generacijam. Sredstva iz sklada Mladi upi bi mu omogočila dostop do strokovne literature in opreme, ki ju potrebuje za nadaljnji razvoj. Njegov cilj je z raziskovanjem prispevati k matematični znanosti in navdihovati druge, da bi, po njegovih besedah, prepoznali lepoto te čudovite vede. Luka je s svojo vztrajnostjo, izjemnim intelektualnim potencialom in srčno predanostjo matematiki eden tistih mladih talentov, ki navdušujejo ter postavljajo nove standarde na področju znanosti.

Mark Lev Krajnc, 17-letni violinist, je svojo ljubezen do glasbe odkril že pri petih letih, ko je začel igrati violino, danes pa se izobražuje na III. gimnaziji Maribor, Umetniški gimnaziji Velenje in na pripravljalnem tečaju na Univerzi za glasbo na Dunaju. Svoji strasti vsak dan posveti do šest ur intenzivne vadbe, kar se odraža v njegovih izjemnih glasbenih dosežkih. Med njegovimi uspehi izstopata zlata plaketa z maksimalnimi 100 točkami na državnem tekmovanju TEMSIG 2024 in tretja nagrada na prestižnem mednarodnem Kreutzerjevem tekmovanju v Belgiji. Kot solist je nastopal z orkestri, kot sta Camerata Laibach in Zagrebški komorni orkester, ter izvedel osem samostojnih recitalov, s katerimi je navdušil občinstvo doma in v tujini. Mark si želi nadaljevati študij v tujini, sodelovati na največjih svetovnih tekmovanjih in nastopati kot solist na prestižnih odrih. Sredstva sklada Mladi upi bi mu omogočila udeležbo na mojstrskih tečajih pri vrhunskih glasbenikih in uresničitev njegovih sanj, da bi se z glasbo dotaknil src.

Manja Slak je perspektivna mlada strelka, ki s svojo osredotočenostjo in zaupanjem vase podira rekorde. Njena strelska pot se je začela v osnovni šoli, ko je z bratom preizkusila streljanje z zračno puško, a kmalu odkrila svoj talent v streljanju s pištolo. Z rednimi treningi v Ljubljani in na domačem strelišču v Gorenji vasi ter izjemno predanostjo si je utrla pot med najboljše mlade strelke. Njeni vrhunski dosežki vključujejo srebrno medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu v Peruju, državni rekord in šesto mesto na svetovnem pokalu. Leta 2023 je prejela priznanje za najbolj perspektivno mlado strelko, ki ji ga je podelil njen vzornik Rajmond Debevec. Manja si želi nastopiti na olimpijskih igrah in zastopati Slovenijo na najvišji ravni. Podpora iz sklada Mladi upi bi ji omogočila boljše pogoje za trening, sodobnejšo opremo in več mednarodnih izkušenj, kar je ključno za njen nadaljnji razvoj in uspeh.

Maša Colja, 19-letna študentka kineziologije, ki se je v ples zaljubila že v otroštvu. S plesom se je začela resno ukvarjati pri desetih letih, s svojo predanostjo in trdim delom pa je že dosegla izjemne uspehe, med katerimi izstopajo naslovi evropske prvakinje v hip hop battlu, državne prvakinje v solo kategorijah in sodelovanje v številnih predstavah ter videospotih. Kot članica slovenske plesne reprezentance in nagrajenka Plesne zveze Slovenije z nazivom Solistka leta je brez dvoma ena najbolj perspektivnih plesalk v Sloveniji. Maša si želi postati prepoznavno ime v svetovnem plesnem svetu in razviti svoj edinstven slog. Finančna podpora bi ji omogočila udeležbo na mednarodnih kampih in tekmovanjih, kar bi ji pomagalo pri nadaljnjem razvoju. S tem želi ne le uresničiti svojih sanj, temveč tudi prispevati k razvoju plesne scene v Sloveniji in navdušiti mlade plesalce.

Adrian Ignjatović je 18-letni nadarjeni harfist, ki svojo glasbeno pot gradi z izjemnim talentom, predanostjo in trdim delom. Harfa ga je očarala že v otroštvu, ko jo je prvič videl na televiziji, in od takrat se ji je popolnoma posvetil. Dijak 4. letnika Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani se lahko pohvali z mnogimi dosežki, med katerimi so zmage na državnih in mednarodnih tekmovanjih ter pohvale uglednih umetnikov. Njegov cilj je študij na prestižnih akademijah v Salzburgu ali Münchnu, profesionalna kariera harfista v uglednih orkestrih ter nastopi na svetovnih odrih. Za dosego ciljev pa Adrian nujno potrebuje novo, vrhunsko harfo, saj je trenutno že zdavnaj prerasel. Cena nove harfe znaša vsaj 30.000 evrov, zato bi mu finančna pomoč iz sklada Mladi upi pomagala pri nakupu novega inštrumenta ter nadaljnjem razvoju njegove izjemne glasbene poti.

