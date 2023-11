Predstavljamo prvih pet finalistov razpisa Mladi upi 2023

Družbeno odgovorni projekt Mladi upi tudi v letošnjem letu nadaljuje svoje poslanstvo. Nedavno smo razkrili dvajseterico mladih talentov s področja športa, parašporta, umetnosti in znanosti, ki so prepričali strokovno komisijo in se uvrstili v ožji krog finalistov. Tokrat pa že lahko podrobneje spoznate zgodbe prvih petih nadarjenih posameznikov 11. generacije Mladih upov.

10. oktobra se je končal razpis projekta Mladi upi 2023, ki je namenjen mladim nadarjenim posameznikom, ki se šele prebijajo na vrh in se zato težje potegujejo za profesionalna ali sponzorska sredstva za razvoj svojega talenta. Torej športnikom in parašportnikom, ki v športu dosegajo nadpovprečne rezultate, mladim umetnikom, ki v umetnosti kažejo nadpovprečno nadarjenost, ter mladim znanstvenikom, ki v znanosti razvijajo nove, prodorne zamisli ali so njihovi avtorji ter imajo na svojem področju delovanja mentorje oz. trenerje, ki lahko jamčijo za njihove dosežke in perspektivnost, ki jo lahko tudi potrdijo.

icon-expand Prva peterica finalistov 11. generacije Mladih upov FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Strokovna komisija je na podlagi razpisnih pogojev med vsemi popolnimi prijavami izbrala 20 talentiranih mladih upov, ki v svoji panogi izstopajo z izjemnimi dosežki in bi si zaslužili finančno podporo. Njihova imena smo vam v preteklih dneh že razkrili, tokrat pa vam prvo peterico finalistov 11. generacije Mladih upov predstavljamo še nekoliko podrobneje. Peter Andolšek, 18-letni dijak 4. letnika Gimnazije Bežigrad, se že od malih nog navdušuje nad naravoslovjem, še posebej pa ga prevzemata matematika in fizika skupaj z astronomijo. Vesolje ga je prevzelo že v predšolskem obdobju, ko je z zanimanjem prebiral otroške enciklopedije, v osnovni šoli pa je izzive iskal na državnih in mednarodnih tekmovanjih, kjer je dosegel izjemne rezultate, še posebej je izstopal pri astronomiji. Upravičeno je ponosen na vse uvrstitve, najbolj pa na dejstvo, da je prvi Slovenec, ki mu je uspelo osvojiti tri zlate medalje na Olimpijadi iz astronomije in astrofizike IOAA. Kot pravi, je leto 2023 zanj zlato leto. Izobraževanje želi nadaljevati na Fakulteti za matematiko in fiziko ter znanje še dodatno izpopolnjevati v tujini, v prihodnosti pa ga mika predvsem kakšno raziskovalno delo v kontekstu astronomije.

icon-expand Peter Andolšek FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Dijakinjo 4. letnika plesne gimnazije v Ljubljani Majo Železnikar ples spremlja že od malih nog, zadnjih 10 let pa ga trenira praktično vsak dan. S trdim delom ter ljubeznijo in strastjo do plesa ji je uspelo nanizati zavidljivo število uspehov na različnih tekmovanjih. V disciplinah, ki jih pleše sedaj, je postala večkratna državna prvakinja, osvojila je srebrno in bronasto medaljo med modernimi solistkami na svetovnem prvenstvu, na evropskem odru sodi med najboljše štiri jazz plesalke in najboljših šest modernistk, s soplesalcem pa sta najboljši modern-duo na svetu. Vsekakor se tudi v prihodnosti vidi v svetu plesa in želi svoje plesno znanje predajati naslednjim generacijam.

icon-expand Maja Železnikar FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Čeprav atletiko bolj resno trenira šele zadnji dve leti, 17-letni Žan Ogrinc velja za enega najbolj obetavnih mladih atletov v Sloveniji. Letošnjo odlično sezono potrjujejo štirje državni rekordi za mlajše mladince, poleg tega je osvojil tudi naslov Balkanskega prvaka v teku na 800 metrov in več zlatih medalj na različnih atletskih tekmovanjih. Kraljica športa je njegova največja ljubezen in poleg tega, da želi svoje rezultate še izboljšati, tako kot vsak športnik tudi on sanja o uvrstitvi na olimpijske igre. Predvsem si želi, da bi bil na OI čim bolj uspešen in bi pisal zgodovino slovenske atletike.

icon-expand Žan Ogrinc FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

18-letni Doroteji Drevenšek umetniško ustvarjanje pomaga pri dojemanju sveta in sebe. Svojo kreativnost tako izraža skozi pesmi, poleg tega je dejavna tudi v svetu filma in gledališča, kjer se je preizkusila tako v vlogi igralke kot režiserke. Sodeluje na različnih literarnih, dramskih in filmskih natečajih ter festivalih, kjer njena dela blestijo. Med vsemi dosežki pa je najbolj ponosna na nagrado strokovne žirije, ki jo je dobila na festivalu mladinske filmske ustvarjalnosti Videomanija, od pesniških uspehov pa ji največ pomeni Župančičeva frulica, ki jo je osvojila dvakrat. Izdati si želi še kakšno pesniško zbirko ali zbirko kratkih zgodb. V prihodnosti se vidi v vlogi filmske režiserke, še prej pa želi znanje nadgraditi na eni od mednarodnih filmskih šol.

icon-expand Doroteja Drevenšek FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

16-letni kajakaš in kanuist na divjih vodah Žiga Lin Hočevar se je v veslanje zaljubil že pri rosnih treh letih, ko je prvič sedel v kajak. Danes se lahko pohvali s številnimi nazivi, med drugim je mladinski svetovni prvak, dvakratni mladinski evropski podprvak, večkratni državni prvak do 23, 18 in 16 let ter najvišje rangiran kanuist na svetu do 18. leta. Kot pravi, za doseganje svojih ciljev naredi vse, kar je treba, zato ni dvoma, da bomo o njegovih uspehih še veliko slišali.

icon-expand Žiga Lin Hočevar FOTO: Mateja Jordovič Potočnik