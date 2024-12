Predstavljamo še zadnjih pet polfinalistov

OGLAS

Plac Plesna skupina Plac iz Celja je na preizkušnjo postavila oder Slovenija ima talent. Nanj je namreč prikorakalo kar 50 plesalcev – in oder je k sreči zdržal težo. Raznolika ekipa med seboj zelo povezanih talentiranih plesalcev je na avdiciji dodobra razgrela občinstvo. Plesalci so prostor napolnili z energijo do zadnjega kotička in navdušili tako občinstvo kot žirante. S štirimi da so se uvrstili v naslednji krog. Lahko v polfinalu pripravijo še bolj energično točko?

Plac FOTO: POP TV icon-expand

Luka Konečnik

Luka Konečnik je na avdiciji poskrbel za vrhunski žur s harmoniko, pa čeprav je na oder prišel ves povit in 'pokrpan'. V prostem času se namreč ukvarja z gorskim kolesarjenjem, tik pred nastopom pa je grdo padel. Z venčkom domačih, ki jih je vrhunsko odigral na svojo harmoniko, je navdušil občinstvo, ki mu je ves čas ploskalo. Navdušeni pa so bili tudi žiranti, ki so ga s štirimi da pospremili v naslednji krog. Le kaj pripravlja za polfinale?

Luka Konečnik FOTO: POP TV icon-expand

Jurij Kaluža 20-letni komik in imitator Jurij Kaluža je na avdiciji imitiral več likov in nasmejal s prav vsakim izmed njih. Prelevil se je v Uroša Slaka in Slavoja Žižka, Mirana Ališiča, Jonasa Žnidaršiča ... Vse like pa je smiselno vpletel v skeč in dobro nasmejal žirante in občinstvo. Žirante je na svojo stran dobil z domiselno kombinacijo imitacije več likov in standupa. S štirimi da je napredoval v naslednji krog.

Jurij Kaluža FOTO: POP TV icon-expand

Damjan Pörš Damjan Pörš je mladenič, ki je tri žirante navdušil s svojim nastopom, le Lada je pustil v rahlem dvomu. S Presleyjevo My Boy, ki jo je posvetil svojemu pokojnemu dedku, je raznežil občinstvo, z globokim glasom pa segel še globlje v njihova srca. Ana, Marjetka in Andrej so njegov nastop nagradili z enoglasnim da, Lado pa je izrazil nekaj dvoma, češ da ni veliko pesmi, ki ustrezajo njegovemu glasu. A Damjan je odločen: v polfinalu bo Ladu dokazal, da je lahko na odru še boljši.

Damjan Pörš FOTO: POP TV icon-expand

Paula in Urša 13-letni energični bombici Paula in Urša že desetletje trenirata ritmično gimnastiko šestkrat tedensko po štiri ure in pol do pet ur na dan. S pomočjo ruskih trenerk, ki ju trenirajo po t. i. ruski vzgoji, sta za avdicijo pripravili točko s kiji, a ju je zdelala trema in nastopa žal nista izpeljali, kot sta želeli. Njun talent, strast in predanost pa niso ostali neopaženi. Voditelja Sašo in Peter sta jima namenila vzpodbudni zlati gumb in jima tako dala možnost, da svojo srečo poskusita ponovno – in to na večjem, polfinalnem odru. Bosta uspeli odpraviti neskladja in navdušiti občinstvo?

Paula in Urša FOTO: POP TV icon-expand

Ne zamudite zadnje polfinalne oddaje, v kateri bomo videli pet zadnjih osupljivih polfinalnih nastopov. Oddaja bo na sporedu v nedeljo ob 20. uri na POP TV. Komu boste namenili svoj glas?