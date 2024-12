Predstavljamo tretjo peterico finalistov razpisa Mladi upi 2024

Tenisač, jadralec, jazz pianist, kitarist in šahistka so mladi talenti, ki sestavljajo tretjo peterico finalistov razpisa Mladi upi 2024. Povezujejo jih izjemen talent, neomajna disciplina, vztrajnost in jasni cilji, ki jih vsak dan znova vodijo k preseganju lastnih meja. Kljub rosnim letom se že ponašajo z izjemnimi dosežki na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Za nadaljnji razvoj in doseganje zadanih ciljev pa potrebujejo dodatno finančno podporo, ki jim bo omogočila uresničitev sanj.

Dvanajsta sezona družbeno odgovornega projekta Mladi upi, ki ga izvaja Zavarovalnice Triglav in zavod Vse bo v redu, je v polnem teku. V preteklih dveh tednih ste že imeli priložnost spoznati polovico letošnjih finalistov, tokrat pa vam podrobneje predstavljamo tretjo peterico izjemnih mladih talentov s področij športa in glasbe.

Tretja peterica finalistov FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Mark Bečirović Novak, 16-letni teniški talent iz Slovenske Bistrice, je eden najbolj obetavnih mladih športnikov v Sloveniji. Svojo teniško pot je začel pri petih letih, danes pa trenira pod okriljem Teniškega kluba Branik v Mariboru, kjer se vsakodnevno pripravlja na vrhunsko športno kariero. Njegovi največji dosežki vključujejo drugo mesto na Evropskem mladinskem mastersu do 16 let v Monte Carlu, bronasto medaljo na Evropskem prvenstvu v dvojicah in zmago na prestižnem turnirju prve kategorije Tennis Europe v Sarajevu. Mark si želi doseči preboj na mladinsko svetovno lestvico, dolgoročno pa cilja na uvrstitev med najboljših 50 igralcev na svetu in zmago na Grand Slam turnirju v Wimbledonu. Njegov uspeh temelji na trdem delu, vsakodnevnih treningih in osredotočenosti, pri čemer se navdihuje nad legendarnimi igralci, kot sta Roger Federer in Rafael Nadal. Mark je zavezan tenisu in odločen, da svoje sanje uresniči na največjih svetovnih odrih.

Mark Bečirović Novak FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

20-letni jazz pianist, Aljoša Kavčič, je eden najperspektivnejših mladih glasbenikov v Sloveniji. Glasbeno pot je začel z diatonično harmoniko, nadaljeval pa s klavirjem in izobraževanjem na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Danes je študent na Akademiji za glasbo v Ljubljani, nastopa na najrazličnejših festivalih, sodeluje z uglednimi glasbeniki in big bandi in ustvarja avtorske skladbe. Čeprav sam ni pristaš glasbenih tekmovanj, je osvojil že več nagrad, med njimi dve prvi mesti na državnem tekmovanju TEMSIG in Škerjančevo nagrado. Pod mentorstvom priznanega jazz pianista Marka Črnčeca Aljoša razvija svoj prepoznaven glasbeni slog in pripravlja izdajo prvega avtorskega albuma. Za uresničitev svojih ciljev potrebuje dodatna finančna sredstva za snemanje, glasbeno opremo in izobraževanje, s katerimi lahko nadaljuje svojo pot ustvarjanja glasbe.

Aljoša Kavčič FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Filip Aleksander Peršolja je eden najbolj perspektivnih mladih glasbenikov v Sloveniji. Kot dijak četrtega letnika Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani, kjer študira pod mentorstvom profesorja Antona Črnuglja, že blesti na domačih in mednarodnih odrih. Med njegovimi najpomembnejšimi dosežki izstopa zmaga na prestižnem tekmovanju Forum Gitarre Wien 2023, kjer je s svojo umetniško interpretacijo prepričal mednarodno žirijo in osvojil prvo mesto. Filip je aktiven udeleženec mojstrskih tečajev pri svetovno priznanih profesorjih, kot je Judicael Perroy, ki ga je navdihnil s svojim izvirnim pristopom k poučevanju in glasbeni virtuoznosti. Njegov cilj je postati mojster klasične kitare, koncertirati po vsem svetu ter klasično kitaro dvigniti na višjo prepoznavnost kot resen in spoštovanja vreden inštrument. Ob svoji glasbeni poti Filip navdušuje z osredotočenostjo, zrelostjo in željo po umetniškem izražanju, ki ga vodi k vedno večjim uspehom.

Filip Aleksander Peršolja FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Luka Zabukovec, 18-letni jadralec iz Kopra, je eden najbolj obetavnih mladih športnikov v Sloveniji. Jadranje je njegova strast že od šestega leta, ko je prvič stopil na jadrnico, danes pa s svojo predanostjo in trdim delom navdušuje na največjih svetovnih tekmovanjih. Med njegove največje dosežke sodijo drugo mesto na svetovnih prvenstvih ILCA 6 v Braziliji, Omanu in Teksasu ter srebrna medalja na evropskem prvenstvu ILCA 7 v kategoriji U19. Luka je prejel številna priznanja za svoje uspehe, vključno z nazivom najboljšega mladinskega jadralca v Sloveniji leta 2023. Njegov življenjski slog je popolnoma posvečen jadranju, saj vsakodnevno trenira tako na vodi kot v telovadnici, pri čemer veliko pozornosti namenja fizični in mentalni pripravljenosti. Jadranje mu predstavlja stik z naravo, ki mu daje energijo in ga žene k vedno višjim ciljem. Luka se želi udeležiti olimpijskih iger v Los Angelesu in se uvrstiti med najboljše jadralce v članski kategoriji ILCA 7. S svojo strastjo do morja in vetra ter neomajno željo po uspehu je Luka že zdaj navdih številnim mladim športnikom.

Luka Zabukovec FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Vesna Mihelič je 18-letna šahistka, ki navdihuje mlada dekleta, da premagujejo stereotipe in se podajo v svet šaha. Že zgodaj je začela dosegati vrhunske rezultate in sedaj uspešno združuje šahovsko kariero s šolanjem na Gimnaziji Bežigrad. Kot večkratna državna prvakinja in dobitnica medalj na evropskih prvenstvih je pomemben člen slovenske reprezentance. Njen cilj je postati šahovska velemojstrica in trenerka, da bi svoje izkušnje predajala mlajšim generacijam. Za uresničitev teh ciljev potrebuje podporo, saj so stroški priprav in turnirjev visoki. Sklad Mladi upi bi ji omogočil vlaganje v računalniško opremo in kritje stroškov udeležbe na tekmovanjih, kar je ključno za njen nadaljnji razvoj.

Vesna Mihelič FOTO: Mateja Jordovič Potočnik