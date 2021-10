Premešana žirija, do solz ganjen Lado in Marjetkin zlati gumb

Peta in tudi zadnja avdicijska oddaja osme sezone priljubljenega šova Slovenija ima talent je bila malo drugačna. Zaradi drugačnih talentov in tudi zamenjanih vlog zvezdniške žirije, padel pa je tudi zadnji zlati gumb sezone, ki ga je podelila tokrat zelo stroga Marjetka.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Da bo peta avdicijska oddaja priljubljenega šova res nekaj posebnega, je bilo jasno že takoj na začetku, saj je presenečenje doživela tudi zvezdniška žirija. Oddajo je namreč zaznamoval nov sedežni red žirije, ki je bila ves čas prepričana, da stoli oddajajo posebno energijo, saj je Marjetka prevzela Brankovo strogost, Ana Ladovo nagajivost, Branko Marjetkino natančnost in če je verjeti voditelju Sašu, je Lado ves čas pošiljal sporočila Raayju. Sicer pa se je na odru zvrstilo kar nekaj talentov iz vse Slovenije, ki bi si po besedah Lada vsi zaslužili zlati gumb, a ga je Marjetka podelila le enemu.

icon-expand Deni Kuk FOTO: Damjan Žibert

Prvi je na oder stopil 26-letni glasbenik Deni Kuk, ki je ob spremljavi kitare zapel in navdušil vse gledalce in žirijo. Deni je od žirije dobil štirikrat "ja". Drugi se je predstavil 27-letni Sebastjan Spital iz Šoštanja, ki je navdušil s stand up komedijo, v kateri govori tudi o svojem zdravstvenem stanju. Pri 19 letih ga je doletela anevrizma, zaradi česar so mu pripisali le 15 odstotkov možnosti za preživetje. A Sebastjan je borec in zdaj, ko se je vsega v življenju naučil še enkrat, nastopa. Njegovo sporočilo gledalcem je, da naj ne obupajo pred ovirami, nasmejana žirija pa mu je podelila štirikrat "ja".

icon-expand Sebastjan Spital FOTO: Damjan Žibert

Na oder Talentov so nato vkorakale medicinske sestre, ki so že ob prihodu dobile stoječe ovacije gledalcev. Zbor medicinskih sester La Vita sestavlja 23 pevk, ki pravijo, da predstavljajo glas vseh medicinskih sester. Njihov nastop s pesmijo Dan ljubezni je še posebej ganil Lada, ki je bil ganjen do solz, saj je povedal, da so na odru tudi sestre, ki so na intenzivni negi skrbele za njegovo mamo. Skupina La Vita je dobila štirikrat "ja" in se tako uvrstila v naslednji krog.

icon-expand Pevski zbor La Vita FOTO: Damjan Žibert

Sledil je venček nastopov, kjer so se predstavile pevke Tjaša Mihelčič, Urška Kolbe in Ivana Osojnik Kerševan, ki se je tudi edina uvrstila v naslednji krog. Svojo žonglersko-čarovniško točko je naslednji predstavil tudi 27-letni Luka Lovrec iz Prlekije, ki se ukvarja z otroki s posebnimi potrebami. Svoje čarovniške trike je izvajal s pomočjo Marjetke, na koncu pa je dobil štirikrat "ja".

icon-expand Luka Lovrec FOTO: Damjan Žibert

Svoj talent je prišel predstavit tudi 22-letni Matic Juvan iz Domžal, ki se pred leti že poskusil srečo v šovu Slovenija ima talent, tokrat pa se je vrnil starejši in bolj izkušen, zapel pa je pesem Rehab Amy Winehouse in navdušil. "Matic, dobro, da si prišel nazaj, tole je bilo super," je ocenila Ana, Marjetka pa dodala: "Jaz pa sploh nisem tam, jaz sem čisto na drugem polu. Meni to sploh ni bilo všeč, vsega je bilo preveč in si izpadel groteskno." Matic se je s tremi "ja" uvrstil v naslednji krog. Naslednja se je predstavila 55-letna pevka Klavdija Milenkovič iz Ptuja, ki se ni uvrstila v naslednji krog.

icon-expand Matic Juvan FOTO: Damjan Žibert

Zadnji zlati gumb za poseben talent Na oder Talentov se je vrnil tudi 25-letni Žigan Krajnčan, ki je svojo srečo preizkusil v čisto prvi sezoni šova Slovenija ima talent. Tokrat je v prav posebno predstavo združil petje, ples in beatbox, s popolnoma svojo zvrstjo pa je navdušil gledalce in tudi vse žirante. "Nimam pojma, kako si to izvedel, ampak si nas držal od začetka do konca. Nekaj kar še nismo videli in za take talente hočemo, da pridejo v polfinale, zato..." je povedala Marjetka in Žiganu podelila svoj zlati gumb sezone, sam pa je bil presrečen in, kot je povedal, ni takoj dojel, kaj se dogaja.

icon-expand Marjetka je Žiganu Krajnčanu podelila svoj zlati gumb. FOTO: Damjan Žibert

Spet je nastopil čas za venček nastopov, kjer so se predstavili Tamara Bračič, Jakob Močnik in Ajda Podgornik Valič. Naslednji pa je na oder stopil 26-letni Marko Stanković, ki je zapel Purple Rain in popolnoma navdušil ter se uvrstil v naslednji krog. Svoj talent je predstavila tudi 27-letna Maša Ferme iz Žalca, ki vrti obroč. Po nekaj neuspelih poskusih je Maša nato navdušila vse, žirija pa ji je podelila štirikrat "ja".

icon-expand Maša Ferme FOTO: Damjan Žibert

Naslednji je na oder stopil 24-letni ljubljanski freestyle raper Matic Klemenc, ki je se je uvrstil v naslednji krog. Kot zadnja pa sta se predstavili Zala in Julija, mariborski glasbenici, stari 23 in 24 let, ki ustvarjata pod imenom De Liri. S svojim nastopom sta prepričali žirijo, dobili stoječe ovacije in tudi uvrstitev v naslednji krog.

icon-expand Duo De Liri FOTO: Damjan Žibert