Prepričati Andreja bo trd oreh, Lado pa bo pokal od navdušenja

Pester nabor nastopov bo poslastica za ljubitelje plesa in glasbe, in to za tiste, ki obožujejo nežne balade, in tiste, ki radi norijo ob živahnejših ritmih, tiste, ki spremljajo standardne in latinskoameriške plese, folkloro ali ... Karate.

Pisana druščina nastopajočih starostnega razpona od pet pa do 75 let bo nova potrditev, da Slovenija premore množico talentov. Da, tudi med mesarji in monterji oken.

Ne zamudite nove oddaje šova Slovenija ima talent in prisluhnite komaj 15-letnemu dekletu, ki je v nemškem glasbenem šovu prišlo do polfinala, in si oglejte točko, ki je Lada tako ganila, da je stisnil zlati gumb. Nocoj ob 20. uri na POP TV ali že dan prej na VOYO, kjer so na voljo tudi vse zamujene oddaje.