(Duo) Kamikazete so v finalu 10. sezone šova Slovenija ima talent prikazale drzno in dih jemajočo točko, v katero so vključile disciplino hairhang, pri kateri so akrobacije izvajale, medtem ko so visele, pripete za lase. "Pri izvajanju te discipline gre za izredno bolečino, ki se je ne da opisati z nobeno drugo besedo, hkrati pa je ta bolečina prisotna ves čas in z vajo in rednim izvajanjem ne mine," je za 24ur.com povedala Tinkara Loverčič, ena od dveh ustanovnih članic skupine. "Vsa energija je šla v to, da Sloveniji v finalu pokažemo nekaj novega, norega in neopisljivega."

Tudi v finalu ste postregle z novimi triki, tokrat so veliko vlogo odigrali vaši lasje. Na pogled je bilo vse skupaj videti precej boleče in nevarno. Za kakšno tehniko gre? Za finale smo pustile najboljše, saj smo želele Sloveniji premierno predstaviti nekaj, kar še nihče ni izvajal v Sloveniji, nekaj kar bo navdušilo in s čimer bomo pokazale, kaj vse zmoremo in kako stopnjujemo nastope iz avdicije vse do finala. Ta disciplina, imenovana hairhang, je nekaj posebnega, saj jo izvaja le peščica artistov po svetu, hkrati pa se je je zelo težko lotiti, saj sta zavezovanje in priprava skrivnost, ki je skoraj nihče noče izdati. Pri izvajanju te discipline gre za izredno bolečino, ki se je ne da opisati z nobeno drugo besedo, hkrati pa je ta bolečina konstantna in z vajo in rednim izvajanjem hairhanga ne mine, kot si misliš, da bo. Z vsakim poskusom moraš preko sebe in preko bolečine, da ti to lahko uspe. Zahteva ogromno koncentracije, mirnosti in zaupanja vase, kajti če nisi stoodstotno pripravljen, ti telo ne bo dovolilo, da to realiziraš.

(Duo) Kamikazete v finalu navdušile z dih jemajočo točko.

Kje ste se naučile izvajati to disciplino? Tehniko vezanja las sva se z Evo naučili na Portugalskem, ko sva videli prijateljico in nam je to pokazala prvič. Takrat sva to tudi prvič preizkusili, lahko bi rekla "enkrat in nikoli več", saj je bila bolečina tako močna, da si nisva več želeli izvajati. Zatem sva počasi ponovno vzpostavili željo, da bi poizkusili in to pokazali na večjem odru. Kakšne so priprave? Priprave za to disciplino vzamejo približno eno uro. Poleg priprav na finale Slovenija ima talent, ki so trajale približno pol leta, saj smo to disciplino vadile že od samega začetka, smo izdelovale poseben priročnik z vsemi navodili, napotki in komentarji zase, da smo lahko spremljale napredek, ugotovitve in tudi obnašanje naših las ob samem izvajanju. Kar lahko izdam, je, da je za to disciplino pomemben prostor, kjer se lahko umiriš in popolnoma skoncentriraš in nate ne vplivajo moteči zunanji dejavniki, ki bi ti preprečili fokus. Poleg tega pa je pomembna tudi lokacija povezovanja, saj če greš malo iz centra lasišča, se ne bo bolečina razpršila čez celo glavo, ampak te bo bolelo samo na enem predelu, kar onemogoči samo izvedbo. Vsak posameznik pa ima svojo točko, ki je zanj tako rečeno idealna. Poleg tega pa mislim, da smo se iz tega naučile, da si moraš zaupati, moraš preko sebe in da je ključ umirjenost.

Kaj gre lahko pri takšnih trikih narobe? Pri samem izvajanju gre lahko več stvari narobe. Naj povem, da vedno, ko se prvič 'obesiš', ti popoka skalp, ker je to del procesa. To te lahko popolnoma vrže iz tira in te prestraši. Hkrati pa je pomembna tudi komunikacija, če gre morda kaj narobe, da se v zraku ne prestrašiš, ampak da ostaneš miren, ker se ne moreš nikamor prijeti in zadihati, ampak moraš počakati, dokler se ne dotakneš tal.

(Duo) Kamikazete v finalu navdušile z dih jemajočo točko. FOTO: POP TV icon-expand

V točko ste zopet dale veliko energije, truda in spretnosti. Kako je nastajala? Kakšni so bili največji izzivi? Kaj ste z njo želele sporočiti gledalcem? Točka je nastajala že od avdicije Slovenija ima talent, saj smo imele en sam cilj – finale. Vsa energija je šla v to, da Sloveniji v finalu pokažemo nekaj novega, norega in neopisljivega. Ta disciplina zahteva veliko predpriprav, zato smo se je lotile postopoma. Zahteva svoj čas, zato nam je zagotovo ne bi uspelo narediti v zgolj 20 dneh. Elemente oz. trike smo imele izbrane že pred samim polfinalom, kasneje smo vse skupaj povezale in izbrale zgodbo ter dodale druge stvari. Točke se vedno lotevamo tako, da najprej čustva postavimo v ospredje, saj je naš glavni cilj, da preko giba pripovedujemo zgodbo in gledalcem podarimo nekaj več, nek občutek, ki ostane. Za tem pa vse gibe povežemo s temi čustvi. Tokrat smo točko zapeljale v bolj pozitivno smer, kar predstavlja velik izziv, saj je nekaj veselega, srečnega veliko težje predati naprej. Naša vizija je bila, da izhajamo iz lastne izkušnje in lastne zgodbe. Gledalcem smo želele pokazati, da smo našle svojo življenjsko strast. Naša glavna strast je ples, nastopanje in premikanje mej mogočega znotraj tega športa in to ne želimo obdržati zgolj zase, ampak predati naprej. Ko dosežeš svojo srečo, ko občutiš, da nekaj v življenju delaš s srcem, je to tisto, kar te napolni z energijo, je to tisto, kar te žene naprej, in je to tisto, kar lahko predaš tudi drugim. Ko te nekdo začuti in vidi v tvojih očeh srečo, se ga to dotakne in vodi v njegovo srce. Upamo, da so to gledalci začutili, saj smo s srcem plesale in ob tem neizmerno uživale. Ste z nastopom zadovoljne? Z nastopom smo več kot zadovoljne, saj smo sebi dokazale, da zmoremo, da lahko pripravimo nekaj, kar si še šest mesecev nazaj ne bi upale sploh predstavljati, kar bo navdušilo nas in tudi gledalce. Res smo ob koncu točke, ki je res bila prehitro zaključena – imele smo občutek, da je minila v manj kot minuti – čutile ponos. Iskreno nam je šlo kar malo na jok. Kar pa je najpomembneje: ob samem plesu smo neizmerno uživale. Na koncu se žal ni izšlo za zmago, a navdušeni odzivi prihajajo z vseh strani; na noge ste dvignile tako sodnike kot studio gledalcev. Žal se res ni izšlo, kljub temu, da smo verjele, da imamo možnosti za zmago, glede na odzive in navdušenje, saj smo mnenja, da smo skozi celotno sezono Talentov pokazale največji napredek, največ raznolikosti in mislim, da tudi navdušile. Res smo si želele zmage in zanjo smo bile pripravljene narediti vse.

(Duo) Kamikazete v finalu navdušile z dih jemajočo točko. FOTO: POP TV icon-expand