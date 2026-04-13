'Pri talentih bom iskala ta nek poprček, da začini zadevo'

Nova sezona oddaje Slovenija ima talent prinaša nove obraze, ne le v voditeljskem tandemu, temveč tudi za žirantsko mizo. In prva ženska predstavnica žirije je Alya. Slovenska pevka, ki jo vsi poznamo po neskončni energiji in vedno nasmejanem obrazu, se svoje nove vloge zelo veseli. "Zelo dobro se počutim, zelo sem vesela za to vlogo. Moram priznati, da Talente spremljam že vsa leta in ker imam svojo glasbeno šolo, sem zelo vpeta v oddajo, ker tekmovalce pripravljam tudi za oddaje. Zadnjo sezono sem jih pripravljala za finale. Tukaj se počutim domače," je povedala.
Poznamo jo tudi v vlogi učiteljice, mentorice mladim. Kakšna pa bo kot žirantka? "Saj me poznate, taka bom, kot sem. Ne mislim igrati nobene druge vloge. Bom iskrena, srčna in mislim, da me vsi poznajo po tem, da imam rada ljudi in da se stopim, ko gre za mlajšo generacijo. Prej vidim dobro kot slabo v ljudeh. Zagotovo bom tista, ki jih bom spodbujala na vsakem koraku," je povedala, obenem pa dodala, da se je prav zato tekomovalci res ne potrebujejo bati. "Vse imam rada, ali bodo prišli naprej ali ne. Verjamem, da ima vsak priložnost tudi izven Talentov, zato se nič ne bojte, prijavite se. Fajn se bomo imeli, zabavali se bomo in zase vem vnaprej, da se bom zelo veliko jokala in smejala. Sem zelo ekspresiven človek in mislim, da bo zanimivo," je iskrena.
Od nove, že 11. sezone šova pričakuje veliko, obenem pa je prepričana, da imamo v času, v katerem živimo, res nore talente. "Ne samo pevce in plesalce, tudi igralce, akrobate in res verjamem, da bo to nora sezona, zato pričakujem ogromno, ker vem, kaj imajo za dati. Iskala pa bom tisto nekaj drugačnega," je dejala in dodala: "Če govorimo konkretno o petju, vsi znajo zelo dobro peti, a vemo, da petje ni dovolj. Pomembno je, da si drugačen, da imaš neko zgodbo za sabo, da si pristen, da si iskren in predvsem ta nek poprček, da začini zadevo. To bom iskala."
Poleg nje bo za žirantskim omizjem sedel še nekdanji predsednik Borut Pahor in čeprav se ne poznata dobro, se veseli, da se bosta spoznala. "Z Borutom se ne poznava preveč dobro, srečevala sva se samo na protokolarnih dogodkih, na katerih sem pela. Bo pa zdaj priložnost, da se bolje spoznava, mi pa vsi pravijo, da bomo zdaj postali najboljši prijatelji," je vesela sožiranta. Kdo sta ostala žiranta, še ne vemo, koga pa bi si Alya želela? "Sprejmem vsakega in verjamem, da si bomo različni. Tudi poanta nas žirantov je, da smo drugačni, zato sem zelo odprta in verjamem, da se bomo zelo povezali," je dejala.
Kakšen nasvet ima za vse tiste, ki še nekoliko oklevajo in še niso zbrali dovolj poguma, da se prijavijo? Zakaj je Slovenija ima talent prava oddaja za njih? "Jaz vedno rečem, delajte na sebi, ne samo kot pevci, ampak tudi kot osebnosti. Prepričana sem, da bi bila pri nas dobrodošla kakšna šola šovbiznisa, ki jo zdaj pri nas v glasbeni šoli tudi razvijamo, ker ti nihče ne pove, kako pluti in manevrirati. Enkrat so vzponi, drugič padci in ko so padci, ni lahko. Moj nasvet je vedno: ostani na trdnih tleh, bodi prijazen, bodi dober in pomagaj drugim, ne bodi vzvišen in delaj, ustvarjaj, ne jamraj in se prijavi," je spodbudila vse talente, ki imajo čas za prijavo še do konca aprila.
