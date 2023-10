'Pri ustvarjanju nas vodita slovenska kultura in tradicija'

Najprej najlepša hvala za lepe besede, res smo veseli, da je točka doživela tak pozitiven odziv občinstva in žirije. Zato smo se tudi podali v to; da ljudi nasmejimo, razveselimo. Naš plesni stil bi preprosto opisali kot ples. Ne želimo si omejevati svojega ustvarjanja z enim določenim stilom, ko pa tako oder kot ulica dovoljujeta in sprejmeta tako različen spekter vsega. Kar nam paše na glasbo, idejo, zgodbo, to posvojimo. Smo pa našemu plesu primešali še ščepec cirkusa. Da je še bolj zabavno - za nas in za gledalce.

Že v začetku ustvarjanja naše predstave (ustvarili smo namreč 45 minutno plesno-cirkuško predstavo, ki nosi enako ime kot skupina ONI) smo se odločili, da nas bosta vodili slovenska kultura in tradicija. Kostumi, ki ste jih videli so v barvah slovenske zastave, ustvarjamo na slovensko glasbo in v naših koreografijah lahko sem in tja prepoznate tipične folkorne korake. Izjemna pesem N'Taka slovenske skupine Terrafolk je kar klicala po tem, da uporabimo rekvizite in najbolj zabavne so se nam zdele navadne kuhinjske krpe. Mislim, da odlično pašejo v vzdušje te glasbe.

Od kod ideja za to točko s kuhinjskimi krpami in opravami, ki so jih imeli vaši plesalci?

Delujete kot majhna družina, ki se odlično razume. Kako negujete odnose in kako plesalce spodbujate k takšnim odnosom?

Res smo v vseh teh letih (projekt ONI ustvarjamo že od leta 2018) postali ena mini družinica. Plesalci se tudi v privat življenju družijo med seboj in so zelo tesni prijatelji. Seveda pa to pomeni, da prihaja tudi do nesoglasij in nesporazumov. Mislim, da je najbolj pomembna komunikacija in da vsi, v vsakem trenutku vemo, da lahko izrazimo svoje nezadovoljstvo ali nestrinjanje. Potem se pomenimo in gremo naprej. Predvsem pa to, da se nenehno zabavamo, šalimo, smejimo ... Kdo bi se tega naveličal?!

Od Andreja ste prejeli zlati gumb. Kaj vam pomeni ta gesta?

Aaaa noro! Andreja seveda kot plesalca in plesnega strokovnjaka izjemno cenimo. Ima oko za kakovost, za dobro izvedbo, za ples ... In to, da je te stvari prepoznal in videl v našem nastopu, nam pomeni ogromno.

Vi ste točko spremljali od zadaj, a ste pri gumbu stekli na oder. Kakšni so bili občutki v trenutku ko ste prejeli zlati gumb?

Seveda smo si zlatega gumba zelo želeli in upali nanj. Vedeli smo, da smo dobri v tem kar počnemo, da bomo pokazali nekaj drugačnega in da žirije ne bomo pustili ravnodušne, ampak je bilo vseeno veliko presenečenje. Priznam, da med pogovorom z voditeljema sprva sploh nisem opazila, kaj se je v tistem trenutku dogajalo na odru. Potem pa kar naenkrat: "Eeeej zlati gumb ste dobili!", "Kaj smo?!!" In sem stekla h ekipi. V objem. Noro. Videti svojo ekipo tako veselo, videti njihove solze sreče, videti, da s(m)o dobili takšno potrdilo za svoje delo, trud, talent ... Neprecenljivo.

Že vadite točko za polfinale? Nam lahko izdate kakšno malenkost, kaj pripravljate?

Absolutno! Vaditi smo začeli že takoj v tednu po avdicijskem nastopu. Ampak se je zaradi pritiska (dobili smo zlati gumb, od nas se bo zdaj ogromno pričakovalo) zataknilo in nastala je neka čudna zmes vsega kar tako zelo želimo pokazati in iskreno vse skupaj ni bilo za nikamor.(smeh) Potem smo ustvarjen material zavrgli in začeli znova. Brez tistega nadležnega glasu, kaj vse je treba in kaj bo komu všeč in smo ustvarili nekaj, v čemer mi uživamo in nas nasmeji. Mislim, da smo pripravili super točko. Tako, ki bo nasmejala tudi vas in vas morda pustila odprtih ust. Zdaj jo je potrebno seveda še izpiliti potem pa komaj čakamo polfinalni oder.