Pričenja se nova sezona šova Slovenija ima talent

Tri pevske točke ... jim bo uspelo?

Ptujčanka, ki na svoji kitari zbira podpise znanih Slovencev, se v prvi avdicijski oddaji predstavlja z avtorsko zkladbo 'Zakaj', žirantje so v njenem nastopu uživali, vendar so izrazili nekatere pomisleke. Sledila sta Cota G4 in Anja iz Velenja s skladbo Gimme Gimme Gimme. Vsi trije izvajalci so za svoj trud in energijo na odru prejeli vstopnico za naslednji krog.