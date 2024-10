Prihaja nova spletna oddaja POPIN: Slovenija ima zvezde

V spletni oddaji POPIN: Slovenija ima zvezde bomo gostili nekatere bivše tekmovalce in zmagovalce šova Slovenija ima talent, s katerimi se bomo sprehodili po poti spominov in z njimi obujali spomine ob ogledu starih posnetkov. V oddaji bomo gostili tudi imena kot so Isaac Palma, Maja Keuc, Tatjana Gajanovič, Tjaša Dobravec, Batista Cadillac in druge.