Prihajajo novi talenti, v studiu bo pravi žur

Nocoj ob 20. uri na POP TV!

Nocoj bomo slišali izvrstne pevce, se iz srca nasmejali, trepetali od strahu in bili del najbolj simpatičnih in tudi najbolj romantičnih zgodb doslej. Slišali bomo nekaj bolj žalostnih zgodb, ki so talente spodbudile, da so zbrali pogum in se predstavili občinstvu, in zadržati solze bo težko. Kljub vsemu pa žirantov Ane Klašnja, Marjetke Vovk, Lada Bizovičarja in Andreja Škufce ne bo lahko omehčati. No, pa tudi enotnega mnenja ne bodo vedno. Kdo bo najbolj neizprosen in bo od nastopajočih želel še več?

Ne zamudite druge avdicijske oddaje nocoj ob 20. uri na POP TV. Oder Slovenija ima talent je bil dobra odskočna deska že številnim znanim Slovencem, kot so Maja Keuc, Tjaša Dobravec, Luka Basi, Nika Zorjan, BQL in številni drugi. Morda bo prav tokrat zasijala nova bodoča zvezda.