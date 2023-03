Prijavi soseda s talentom in osvoji 1000 evrov!

Vsi poznamo nekoga, ki nas nasmeje in za katerega se vedno znova sprašujemo, 'kako to, da se še ni pojavil na televiziji'? Prav šov Slovenija ima talent je lahko odskočna deska v svet zabave in slave. Ker se zavedamo, da najboljši talenti pogosto potrebujejo dodatno spodbudo, pozivamo vse vas (sorodnike, prijatelje, sodelavce, sosede, znance ...), da v šov prijavite talenta oz. talente, ki jih moramo spoznati.

Iščemo zabavne, nenavadne in posebne talente

V zadnjih letih so se na našem odru predstavili že številni nenavadni in nepozabni talenti, ki so se nam zasidrali v spomin. Z zanimanjem smo na primer opazovali kvačkanje in origami, preverili, kako močna je lahko hipnoza, priča smo bili hitrostnemu sestavljanju rubikove kocke, zabavala sta nas psička Bora in pujsek Artur, spremljali smo imitacije in stand up nastope ter videli, da je tudi pomnjenje rojstnih datumov prav poseben talent. Kaj še lahko najdemo v Sloveniji? Morda prav vi veste, katere talente še moramo odkriti! Prijavite družinskega člana, partnerko, soseda ali prijatelja, pri tem pa zaslužite 1000 EUR denarne nagrade, ki jih podarja Mercator.