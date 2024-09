Prijavite se na razpis Mladi upi 2024 in si zagotovite svetlo prihodnost

Na POP TV se vrača ena najbolj priljubljenih oddaj pri nas, Slovenija ima talent. Na odru bodo blesteli raznovrstni talenti, od izjemnih pevcev do energičnih plesalcev, medtem ko bo žirija s svojimi zabavnimi in duhovitimi komentarji poskrbela za dodatno dozo smeha in zabave. Poleg tega pa priložnost za blišč ni namenjena le udeležencem tega šova. Mladi perspektivni posamezniki iz različnih področij bodo lahko svojo nadarjenost zopet pokazali v okviru projekta Mladi upi 2024, ki jim omogoča, da svoje talente razvijajo in se dokažejo širši javnosti.

Prihodnost stoji na mladih talentiranih posameznikih Zavarovalnica Triglav in njen zavod za družbeno odgovorne aktivnosti Vse bo v redu verjame, da vsakršna podpora mladim danes zagotavlja boljši jutri za celotno družbo. Projekti, kot je Mladi upi, so ključni za razvoj prihodnje generacije športnikov, umetnikov in znanstvenikov. Gre za iniciativo, zaradi katere so motokrosistični šampion Tim Gajser, fantastična športna plezalka Janja Garnbret, izjemen smučarski skakalec Timi Zajc in šahovska velemojstrica Laura Unuk lažje premagovali ovire na začetku svoje karierne poti.

Letošnjo jesen iščemo talente in Mlade upe! FOTO: Urša Premik

Tudi letošnji, že 12. razpis Mladi upi, predstavlja izjemno priložnost za nadarjene mlade športnike, parašportnike, umetnike in znanstvenike, ki s svojimi dosežki izstopajo na svojih področjih. Zavod Zavarovalnice Triglav nudi finančno podporo, ki mladim talentom pomaga na poti do vrhunskih rezultatov in doseganja novih mejnikov v njihovih karierah. Namen projekta je, da mladim, ki se šele prebijajo na vrh, omogoči dostop do potrebnih sredstev, ki jih potrebujejo za razvoj svojih sposobnosti. Od leta 2013 je bilo 142 mladih upov deležnih skupne podpore v višini 561.000 EUR, kar dokazuje zavezanost Zavarovalnice Triglav k razvoju mladih talentov. Tudi letos bo v skladu za razvoj mladih talentov namenjenih vsaj 60.000 EUR, kar predstavlja novo priložnost za ambiciozne posameznike, ki so predani svojemu delu in si želijo v življenju doseči velike stvari. Spomnimo se izjemnih zgodb prejšnje generacije mladih upov V letu 2023 smo spoznali številne mlade talente, ki s svojim trudom in predanostjo tudi danes, leto kasneje, premikajo meje mogočega. V medijih je bilo poleti ponovno moč zaslediti neverjetnega Petra Andolška, ki je ponovil svoj lanskoletni uspeh in postal skupni zmagovalec olimpijade ter prejel zlato medaljo. Poleg tega je prejel posebno nagrado za najboljši dosežek na teoretičnem delu tekmovanja. Z vsemi temi uspehi mu še vedno uspeva ohranjati naziv najboljšega mladega astronoma na svetu.

Peter Andolšek FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Medtem ko Peter zre v zvezde, se na zemlji odvija drugačna zgodba. Maksim Gal Šehić, mlad saksofonist, ki je svojo pot začel na kljunasti flavti, sedaj navdušuje s svojo igro na saksofonu. Njegovi uspehi, vključno s Škerjančevo nagrado, so dokaz njegove predanosti in trdega dela. Na sodelovanje v razpisu ima zelo lepe spomine: "Predvsem imam živ spomin na objavo ožjega izbora in čas glasovanja, saj sem takrat dobil res lepo podporo od prijateljev, sošolcev in družine. Sredstva so mi omogočila udeležbo na seminarjih, na katere sicer ne bi mogel iti in prav tako nakup mnogih potrebščin za moj inštrument."

Maksim Gal Šehić FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Spoznali pa smo tudi zgodbe, v katerih je glasbenik že več kot desetletja predan enemu samemu instrumentu. Denyja Vogrina je harmonika prek Konservatorija za glasbo in balet Maribor odpeljala na Dansko, v Köbenhavn, kjer je danes študent Kraljeve akademije za glasbo. S svojo ljubeznijo do glasbe še danes bogati svet s svojimi kompozicijami.

Deny Vogrin FOTO: osebni arhiv

Tudi Sophia Logar, ki se izobražuje na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana ter na Pre-College Univerze Mozarteum v Salzburgu, s svojim talentom in strastjo do violine še danes postavlja temelje za svetlo prihodnost. Njeni nastopi in dosežki na tekmovanjih pričajo o njeni odločnosti, da postane prepoznavna na mednarodnih odrih.

Sophia Logar FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Tevž Kupljenik s svojo oboo izraža čustva, ki so ga pripeljala do številnih nagrad in priznanj. Njegov cilj ostaja, da postane član enega izmed velikih orkestrov, kjer bo lahko svoje znanje in ljubezen do glasbe delil s svetom. Finančna pomoč ga je popeljala bližje cilju: "Prejeta sredstva sem vložil v nakup dodatne opreme za svoj inštrument ter v financiranje udeležbe na mojstrskih tečajih, festivalih in dodatnih projektih v tujini, katerih bi se brez te pomoči precej težje udeležil. Celotna izkušnja sodelovanja v razpisu je zelo prijetna. Zanimivo je spoznati številne vrstnike, ki prav tako stremijo k temu, da postanejo najboljši na svojem področju ter si med seboj izmenjati izkušnje."

Tevž Kupljenik FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Na drugem koncu umetniškega spektra pa pleše balerina Nuša Gujt, ki dokazuje, da lahko s trdim delom in predanostjo dosežeš sanje. Že danes pleše na največjih odrih in v svetovno priznanih operah ter z vsakim dnem prispeva nekaj svojega, edinstvenega k baletu. "Sodelovanje pri projektu Mladi upi omogoča nadarjenim mladim, da lažje uresničijo svoje sanje. Šolanje je velikokrat ena od "stopnic" na poti do teh sanj in zastavljenega cilja in tako bom lahko v letošnjem šolskem letu zaključila šolanje na Ballettakademie der Wiener Staatsoper. Javnega nastopanja sem seveda vajena, vendar sodelovati s tako odlično ekipo, kot je organizirana pod okriljem Zavarovalnice Triglav, je pa resnično užitek, in bi z največjim veseljem še kadarkoli sodelovala s prav vsakim izmed njih," nam je zaupala.

Nuša Bauman Gujt FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

V lanski generaciji pa ni manjkalo niti talentov na področju pisane besede. Doroteja Drevenšek se je v umetnost zaljubila že zelo zgodaj. Svojo ustvarjalnost tako izraža skozi pesmi, poleg tega je dejavna tudi v svetu filma in gledališča, kjer se je preizkusila v vlogi igralke in režiserke.

Doroteja Drevenšek FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Ne smemo pa pozabiti še na vse športne junake, ki tudi danes posegajo po samem vrhu. Paraplavalec Gašper Glušič se je rodil s prirojeno okvaro hrbtenice, a čeprav je na vozičku, ga to ne ovira pri športnem udejstvovanju. Njegove zlate medalje in rekordi na paraolimpijskih igrah so dokaz, da lahko ovire premagamo, če le verjamemo vase. Sredstva razpisa Mladi upi mu pomagajo še danes: "Vstop v finale Mladih upov mi je pomenilo veliko zadovoljstvo in ponos. Ko sem začel s svojo paraplavalno kariero, nisem pričakoval takšnih uspehov. Sredstva namenjam večinoma za stroške tekmovanj in treningov."

Gašper Glušič FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

16-letni kajakaš in kanuist na divjih vodah Žiga Lin Hočevar se je že pred projektom predstavil širši slovenski javnosti, saj je za njim že prva sezona nastopov v članski konkurenci, nastopil je že na svetovnem in evropskem prvenstvu ter se kosal z največjimi imeni tega športa, tudi s svojimi vzorniki, kot sta Benjamin Savšek in Peter Kauzer.

Žiga Lin Hočevar FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Javnost pa ni mogla skriti navdušenja nad atletom Žanom Ogrincem, ki se lahko kljub svoji kratki karieri pohvali s številnimi državnimi rekordi, poleg tega je osvojil tudi naslov balkanskega prvaka v teku na 800 metrov in več zlatih medalj na različnih atletskih tekmovanjih. "Celotna izkušnja je bila zelo zanimiva, s sredstvi sem lahko šel na kakovostne priprave in imel super opremo. Če želiš izpolniti svoje cilje, ti sredstva na tej poti zelo pomagajo," je povedal.

Žan Ogrinc FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Kaja Schuster, evropska mladinska prvakinja v judu, se je s pozitivno energijo in disciplino dvignila do vrhunskih rezultatov. Njena pot v svet juda jo usmerja k sanjam o olimpijski medalji, kar je njen cilj in motivacija za vsak trening.

Kaja Schuster FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Na drugem koncu spektra se Pavel Trojer uveljavlja v biatlonu, njegov talent pa je že pred razpisom zasvetil na mladinskem svetovnem prvenstvu. Njegovo iskanje ravnotežja med fizično močjo in psihično pripravljenostjo je ključ do uspeha v tem zahtevnem športu. Zaupal nam je, da se je sredstev zelo razveselil: "Sredstva so mi nedvomno olajšala razvoj na svojem področju, predvsem pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti."

Pavel Trojer FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Tudi Žana Pintarič, mlada lokostrelka, si z iskanjem popolnosti v svoji tehniki prizadeva doseči olimpijske višave. S tremi državnimi rekordi in uspehi na svetovnem prvenstvu dokazuje, da je pred njo svetla prihodnost. "Izkušnja mi je pomenila veliko, predvsem zato, ker mi je pokazala, da je moje delo, ki sem ga vložila v lokostrelstvo, vidno tudi drugim ljudem. Sredstva razpisa so mi letos zagotovo pomagala pri nakupu opreme za to sezono in tudi lažje se bom udeležila dvoranskih tekem, na katere drugače ne bi mogla."

Žana Pintarič FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Maruša Tereza Šerkezi je svojo strast pred osmimi leti našla v gorskem kolesarstvu. Kljub težavam, ki jih je premagala, ostaja odločna in si želi pridobiti izkušnje na mednarodni ravni. Najbolj od vsega jo je presenetil odnos vseh vpletenih: "Od mene niso zahtevali nemogočega in me s tem niso dodatno obremenjevali že pri tako odmerjenem času, ki ga posvečam treningom in šoli. Vsa srečanja oziroma obveznosti so bile na visoki profesionalni ravni.''

Maruša Tereza Šerkezi FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Atletinja Tia Tanja Živko pa je doživela posebno čast, saj je postala prejemnica finančnih sredstev iz razpisa Mladi upi 2023 po izboru javnosti. Na atletski stezi se že od nekdaj počuti kot doma, zato ni presenetljivo, da zmaguje in podira rekorde kot po tekočem traku. Tudi ona je bila sredstev zelo vesela: "Pridobljena sredstva so mi omogočila lažje nadaljevanje kariere in razvoj v smeri, ki sem si jo zastavila. S pomočjo tega programa sem pridobila pomembne izkušnje, ki so mi pomagale na moji poti."

Tia Tanja Živko FOTO: Mateja Jordovič Potočnik