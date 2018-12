'Prišla sem uživat in živet svoje sanje!'

Tjaša Dobravec, zmagovalka sedme, pravljične sezone Slovenija ima talent, je povedala, da je v vseh treh nastopih v šovu smiselno povzela svojo življenjsko zgodbo, izhajala je iz same sebe in iz svojih izkušenj.

Tjaša upa, da jo bodo opazili cirkusantje. FOTO: Miro Majcen

24-letna Tjaša nam je že ob uvrstitvi v finale povedala, da je akrobacij, ki jih izvaja, ni bilo nikoli strah, so ji pa vedno predstavljale nov izziv. In res. Tjašine točke so se od avdicije do finala samo stopnjevale – na avdiciji je pokazala svoje sposobnosti na običajnem drogu, v polfinalu je presenetila z visečim drogom (pritrjenim samo zgoraj), za finalno točko pa je izbrala spiralni drog, po katerem je plezala in hkrati plesala graciozno kot prava plesalka. Nad njenim nastopom je bila vidno navdušena tudi naša žirantka, balerina Ana Klašnja, ki je po Tjašini točki pohitela na oder, da zmagovalki letošnje sezone čestita za izvirnost in pogum. Najprej čestitke ob zmagi! Kako se počutiš? Joj, zelo dobro. Čisto sem še v šoku. Kako bi na kratko opisala celotno izkušnjo? Krasno, od začetka do konca. POP TV je zakon, ne morem nič drugega reči, ljudje ti stojijo ob strani, potem se še to zgodi … Noro!

Po razglasitvi, da je zmagovalka sedme sezone, so pritekle solze sreče. FOTO: Miro Majcen

Že veš, kaj boš z nagrado? Ne, to je zdaj zadnja stvar, na katero mislim. (smeh) Če izvzameva glavno nagrado, kako boš vnovčila svojo zmago? Upam, da bom dobila čim več nastopov, da se bom s tem lahko preživljala in da bom s tem lahko pomagala svoji družini ter da bom še naprej lahko učila otroke … Čim več otrok! Kje se vidiš čez eno leto? Upam, da v cirkusu! Kako pa potekajo priprave za cirkus, vemo, da si želiš tudi v cirkusu še bolj zaživeti, uspeti … Poskušam pridobivati čim več znanja iz zračnih akrobacij. Trudim se, treniram po osem ur na dan in več in vse, kar lahko rečem, je, da upam, da me bodo opazili. Zakaj je bilo ravno letošnje leto tisto pravo, da si se prijavila na Talente? Zato, ker sem nekako zaključila tisti del življenja, v katerem sem se iskala. Zdaj vem, da sem se našla in očitno mi na tej poti uspeva. Predstavila si prav poseben talent, ki ga na televiziji ne vidimo pogosto. Kaj ti pomeni dejstvo, da je Slovenija glasovala zate? Sploh ne morem verjeti, da me je toliko ljudi podprlo. Mislim, da so me začutili kot osebo. Poleg mojega talenta so videli, kakšna oseba sem, in vse, kar lahko rečem je: hvala, hvala, hvala!

Tjaša in Tilen Lotrič sta dobila največ glasov. FOTO: Miro Majcen