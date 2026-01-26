Naslovnica
Slovenija ima talent

'Priti na oder Talentov, kjer te gleda cela Slovenija, je nepopisno'

Ljubljana, 26. 01. 2026 08.45 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
Polona Zoja Jambrek Anastasija Jović E.M.
Domen Kljun

Na naši medijski hiši že potekajo predizbori za novo sezono šova Slovenija ima talent. Naša ekipa se je udeležila enega izmed njih in preverila, kakšna bera talentov nas čaka letos - pogovarjali smo se s kitaristko, dvema enakima pevkama in z mojstrom kart. V studiu pa se nam je pridružil zmagovalec devete sezone šova Slovenija ima talent Domen Kljun.

Prijavi se in postani nova slovenska zvezda!

Domen Kljun je po zmagi na Talentih polno zaseden. Kot nam je zaupal, veliko nastopa, veliko ustvarja in je "polno vpet v glasbo". Svojega finalnega nastopa, ki mu je prinesel zmago, se pevec rad spominja. Kot pravi: "Vedno se rad spomnim celotne sezone že od predizborov pa vse do finalne oddaje. Mi je ostalo v srcu." Zmaga mu ni prinesla le prepoznavnosti, zaradi katere veliko nastopa, temveč tudi priložnost, da stopi na največje slovenske odre.

Vsem, ki se bodo v šov prijavili letos, želi predvsem to, da bi uživali. "Trenutki, ki se dogajajo tukaj pri vas (na POP TV, op. a.) ostanejo v spominu in naj ostanejo lepi." Priznal je, da je imel sam treme na začetku šova malo, nato pa se je z vsako oddajo stopnjevala. Zato tekmovalcem polaga na srce, da se z njo spoprimejo. "Če bi šel še enkrat čez to zgodbo, bi jo drugače doživljal. Čisto spontano sem šel v to in nisem pričakoval, da bom zmagal, da bom prišel v finale. Priti na oder Slovenija ima talent, kjer te gleda cela Slovenija, je nekaj nepopisnega."

slovenija ima talent domen kljun pop tv avdicije

Glasujte za svojega favorita v polfinalnih oddajah Slovenija ima talent!

Zmagovalca Talentov Edvard in Frida še naprej navdušujeta s svojim znanjem

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
March
26. 01. 2026 10.03
Cela Slovenija ima možnost, da te gleda...velika razlika! Procent dejanskih gledalcev je verjetno bližje "nihče", kot pa "vsi". 😉
Odgovori
0 0
