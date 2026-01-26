'Priti na oder Talentov, kjer te gleda cela Slovenija, je nepopisno'

Domen Kljun je po zmagi na Talentih polno zaseden. Kot nam je zaupal, veliko nastopa, veliko ustvarja in je "polno vpet v glasbo". Svojega finalnega nastopa, ki mu je prinesel zmago, se pevec rad spominja. Kot pravi: "Vedno se rad spomnim celotne sezone že od predizborov pa vse do finalne oddaje. Mi je ostalo v srcu." Zmaga mu ni prinesla le prepoznavnosti, zaradi katere veliko nastopa, temveč tudi priložnost, da stopi na največje slovenske odre.

Vsem, ki se bodo v šov prijavili letos, želi predvsem to, da bi uživali. "Trenutki, ki se dogajajo tukaj pri vas (na POP TV, op. a.) ostanejo v spominu in naj ostanejo lepi." Priznal je, da je imel sam treme na začetku šova malo, nato pa se je z vsako oddajo stopnjevala. Zato tekmovalcem polaga na srce, da se z njo spoprimejo. "Če bi šel še enkrat čez to zgodbo, bi jo drugače doživljal. Čisto spontano sem šel v to in nisem pričakoval, da bom zmagal, da bom prišel v finale. Priti na oder Slovenija ima talent, kjer te gleda cela Slovenija, je nekaj nepopisnega."