Prve finalistke obljubljajo, da bodo za finale šle še stopničko višje

Za enega izmed žirantov, Andreja Škufco, je bil to prvi polfinale. Kot nam je po oddaji povedal plesalec, se je imel zelo lepo, pohvalil pa je tudi vse nastopajoče, saj so se po njegovem mnenju zelo dobro pripravili. "Ko zaznaš, da so ljudje, ki nastopajo, res dobro pripravljeni in dajo v svoj nastop svoje srce, čas in energijo, je 80 odstotkov pripravljenih," je povedal in pristavil še, da svoje doda še publika, ob čemer pa je sam zelo navdušen. Prav po prvih polfinalnih nastopih je Škufca prepričan, da so ti dobra napoved za finale, zadovoljen pa je tudi z izbiro prvih polfinalistov. "Mogoče mi je malo žal za plesalke, ker so bile res dobre," ne more iz svoje kože, a dodaja, da pač ne morejo vsi biti zmagovalci.

"Iz svojega profesionalnega življenja sem vajen soditi, a to je drugače, saj ni profesionalno, temveč ljubiteljsko. Pridejo se sem pokazat, dajo vse od sebe, a na koncu se moraš odločiti. Mogoče to ni najbolj prijetno, sem prepričan, da bodo prišli trenutki, ko res ne bom vedel, za koga se naj odločim," pa pravi o svojem prvem odločanju o tem, kdo bo med finalisti nove sezone šova Slovenija ima talent.

Škufca pa ni bil med tistimi, ki so med polfinalnim nastopom Valentine in Ajde, ki delujeta pod imenom Cirkus Star, trepetali: "Nisem imel občutka, da bi se lahko kaj zgodilo. Stvari sta imeli pod nadzorom. Ta kvadrat, ki sta ga imeli, je bil veliko bolj zahteven element, na katerem sta se obešali in viseli, kot tisti krog. In bolj sta bili skoncentrirani, kar je zelo dobro." No, strah pa ni bilo niti dekleti, ki sta po polfinalnem nastopu dejali, da sta v bistvu zelo uživali. "Navajeni sva te višine. Od začetka je bilo malo strašljivo, ampak sva se navadili in je sedaj prav lepo," pravita in dodajata, da sta zelo veseli uvrstitve v finale. O tem, kaj bosta pripravili za finalni nastop, ne izdajata veliko, obljubljata pa, da bosta Sloveniji pokazali novi rekvizit, ki ga pred njima ni uporabil še nihče. Kaj pa jima je po nastopu na uho prišepnil Lado, ki jima je na avdicijski oddaji podelil zlati gumb? "Povedal je, da je zelo ponosen na naju in nama čestital," sta razkrili.

Nina Sirk je druga finalistka devete sezone šova Slovenija ima talent. "Sem zelo presenečena, zares nisem pričakovala, ker se mi zdi, da letos ne bo oddaje, v kateri ne bi bilo veliko dobrih talentov. Zdi se mi, da je v vsaki oddaji huda konkurenca," nam je po razglasitvi povedala 21-letnica, ki je dobila največ glasov prvega polfinala. "To še kar predelujem, ampak res sem hvaležna vsakemu, ki je glasoval, in vsem, ki so me na tej poti podpirali," je presenečena Nina, ki priznava, da je pred nastopom imela nekaj treme, a je na odru tako uživala, da bi še enkrat ponovila vse skupaj. Za finalni nastop že ima okvirno idejo in obljublja, da bo šla še stopničko višje, a tudi ona ostaja skrivnostna, kaj natančno bo pripravila.

V prvem polfinalu pa je užival tudi Sašo Stare, ki napoveduje, da bo iz oddaje v oddajo odločitev za finaliste težja, saj se bodo izjemni nastopi še vrstili. "S Perotom spremljava te talente od avdicij naprej, zato težko ocenjujem, če si kdo zasluži iti naprej bolj kot kdo drug. Meni so vsi izjemni. Lepo jih je opazovati, kako napredujejo, in kogar koli Slovenija izbere, je to pravilna izbira," pa je prepričan voditelj.