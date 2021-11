Prvi finalisti so Tajda in duo De Liri

Prva polfinalna oddaja priljubljenega šova Slovenija ima talent je postregla s številnimi presenečenji, z "nadomestnim" sovoditeljem, z okrnjneno zvezdniško žirijo in fenomenalnim nastopi. A vstopnico za veliki finale sta domov odnesla le dva - Tajda Korče in duo De Liri.

Polfinalna oddaja šova Slovenija ima talent se je začela z neprijetnim presenečenjem, in sicer da je voditelj Peter Poles zbolel za covid-19, zato se je Sašu Staretu na odru za ta večer pridružil "nadomestni sovoditelj", standup komik Aleš Novak. Prav tako je bolezen sejela tudi med zvezdniško žirijo, saj je v postelji obležala Marjetka Vovk, kar pomeni, da so polfinaliste ocenjevali le Ana Klašnja, Branko Čakarmiš in Lado Bizovičar, Marjetka pa je bila z njimi v duhu, kot je povedal žirantski trio.

Prva je na polfinalni oder stopila Emilija Domić, ki je v avdicijski oddaji dobila komentar Branka Čakarmiša: "Hodiš kot diva, stojiš kot diva, poješ kot diva. Diva si!" Emilija nase sicer ne gleda kot na divo, ampak študentko, ki rada poje. V polfinalu se je predstavila s pesmijo Cuz I Love You, ki jo sicer izvaja superzvezdnica Lizzo. "Ti imaš lepoto in moč in si zame prava diva," je komentiral navdušen Branko, Ana pa dodala: "Pesem govori o strtem srcu in jaz sem ti verjela, kot da bi bila tvoja. Na oder si prinesla tudi ogenj, ki ga imajo le redki." Svojo oceno je podal tudi Lado, ki je Emiliji v avdicijski oddaji podelil "ne."Emilija, jaz sem en velik čmrlj, ker sem dvomil vate. Danes si pokazala, kako se stvari streže. Bravo!"

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right



Drugi je na oder talentov stopil plesalec Kostja Komel Nardin, ki mu je žirantka Ana v avdicijski oddaji podelila "Drugo priložnost", ki jo je izkoristil in prišel v polfinale. Kostja se je v polfinalni oddaji predstavil z novo plesno točko, s katero je več kot navdušil gledalce in tudi žirijo. "Kostja, to je bil tvoj tretji nastop. Jedel si kamero, jedel si publiko. Jaz sem zelo ponosna nate in vem, da ti bo uspelo," je komentirala Ana, Lado pa dodal: "Ana še nikoli za nikogar ni vložila toliko kot zate. Bil si super in ker ti ješ publiko, smo danes poskrbeli za to, da boš ohranjal vidko postavo." Oceno je podal tudi Branko: "Kostja, kje si kupil samozavest? V tebi se je spremenila stopnja samozavesti od avdicijske oddaje do danes. Presegel si moja pričakovanja. Čestitke!"



Tretja polfinalna točka je bil nastop Zale Kores in Julije Bratec Veleski, ki ustvarjata pod imenom De Liri. Harfistka in pevka sta si za polfinalni nastop izbrali priredbo pesmi skupine Siddharta - Ledena. Navdušenje nad njunim nastopom je bilo fenomenalno, prvi pa je komentiral Lado: "Pred vama je... hm, velik nastop, in sicer na stadionu skupaj s Siddharto. Sem prepričan. To je bilo mega!" je komentiral Lado, Branko pa dodal: "Ledena še nikoli ni zvenela tako toplo, kot je vajna. Ta rock je bil tako liričen, da je to čisti delirij." Svojo oceno je podala tudi Ana: "Hvala, da sta izbrali ta komad. Ko ga poje Tomi Meglič, se meni topi srce, tole danes pa je bilo le korak višje. Iskrene čestitke!"



icon-expand Til Čeh je po glasovanju gledalcev bil med tremi izbranci za vstopnico v finale. FOTO: Damjan Žibert

Naslednji je na oder Talentov stopil simpatičen pevec Til Čeh, ki je velik oboževalec glasbenika Dejana Vunjaka. Poskočni Til je za polfinalno oddajo pripravil miks slovenskih glasbenih uspešnic. "Jaz zelo pogrešam Marjetko, ampak moram priznati, da je bil ta venček komadov tak, da bi Marjetka že plesala na mizi in sem vesel, da smo se temu izognili. (smeh) Ta točka je bila nad pričakovanji in ti čestitam za to zabavo, ki si nam jo serviral," je komentiral Lado, Branko pa dodal: "Vrhunska izvedba, pesmi od Modrijanov do naše Sekirce v med, velike čestitke Til." Oceno je podala tudi Ana: "To je bilo fenomenalno. Upam, da kmalu začneš pisat svojo avtorsko glasbo, da prideva tudi z Marjetko žurat na veselico."



Na odru je svoj talent predstavila tudi Tajda Korče, ki ji voditelj Sašo Stare rad reče kar "človeški špaget". Dobitnica zlatega gumba je pred polfinalnim nastopom povedala, da "polfinalna točka ne bo ravno drugačna od avdicijske, bo pa definitivno nadgradnja." In točno to je zelo gibčna najstnica Tajda tudi servirala, fenomenalno točko, ki je žirijo čisto pozitivno prestrašila in hkrati navdušila. "Tajda, ti si ena čudežna deklica. Mislim, da se nihče ne zaveda, kako zelo težko je to, kar ti počneš, početi na vrtljivem odru, sploh, ker si samouk. Ti si internacionalna zvezda in pašeš na odre sveta. Si zelo unikatna in čestitke," je povedala Ana, Lado pa dodal: "Marjetka je bila nad Tajdo že v avdicijski oddaji čisto šokirana. Danes bi rekla, da česa takšnega še nismo videli, jaz pa bi rekel, da je kot una punčka iz filma Krog... Jaz pa rečem danes, da je bila ta točka tako profesionalna, da bi jo lahko gledali na odrih sveta že danes." Komentiral je tudi Branko: "Mene je vse bolelo, ko sem te gledal. Ti pa si bila fenomenalna! Upam, da boš razgibala Slovenijo, da bomo zaradi tega nastopa vsi bolj gibčni."



Kot zadnji nastopajoči prvega polfinalnega večera pa so na oder stopili člani vokalne skupine Cantare, ki so se tokrat predstavili z malo bolj resno skladbo in poželi navdušenje. "Na avdiciji ste bili pravi zabavljači, danes pa ste bili resni pevci. Slovenija ima talent je spektakularen šov in vi ste danes postregli s spektaklom," je komentirala Ana, Branko pa dodal: "Fantje, vi niste samo zabavljači, ampak ste tudi Glasovi d.o.o. Vsa čast."



Po napetem glasovanju gledalcev je prišel trenutek resnice, ko so razglasili rezultate prvega polfinala. Dva izmed šesti talentov prvega polfinalnega večera, ki sta dobila vstopnici za veliki finale, sta Tajda Korče in duo De Liri, ki so takoj po koncu oddaje povedali: "Hvaležne smo vsem, ki so nam namenili glasove in obljubljamo, da bosta naši točki v finalni oddaji spet nekaj posebnega."



Več novic iz zakulisja šova najdete na slovenijaimatalent.si.